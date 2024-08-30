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Военная помощь Украине от Евросоюза достигла 43,5 млрд евро

Ведомости

Общая военная помощь Украине от Евросоюза (ЕС) на данный момент составляет 43,5 млрд евро, для поддержки Киева Брюссель также использует доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС.

«Наша только военная помощь Украине уже составляет 43,5 млрд евро», – сказал Боррель (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что ЕС использует для поддержки Киева доходы от замороженных российских активов. В конце августа союз направил Киеву и поставщикам оружия 1,4 млрд евро из этих доходов.

«Рассчитываем, что это поможет наладить производство необходимого военного оборудования на Украине», – отметил глава евродипломатии.

29 августа Боррель заявлял, что Евросоюз намерен продвигать план по передаче замороженных российских активов Киеву независимо от решений США. По его словам, более 6 млрд евро военной помощи Украине по линии Европейского фонда мира (EPF) остаются недоступными из-за вето, наложенного страной – участницей ЕС.

Российские власти критикуют использование доходов от активов и поставки западного вооружения Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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