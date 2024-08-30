Военная помощь Украине от Евросоюза достигла 43,5 млрд евро

Общая военная помощь Украине от Евросоюза (ЕС) на данный момент составляет 43,5 млрд евро, для поддержки Киева Брюссель также использует доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС.