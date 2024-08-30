Военная помощь Украине от Евросоюза достигла 43,5 млрд евро
Общая военная помощь Украине от Евросоюза (ЕС) на данный момент составляет 43,5 млрд евро, для поддержки Киева Брюссель также использует доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС.
«Наша только военная помощь Украине уже составляет 43,5 млрд евро», – сказал Боррель (цитата по «РИА Новости»).
Он напомнил, что ЕС использует для поддержки Киева доходы от замороженных российских активов. В конце августа союз направил Киеву и поставщикам оружия 1,4 млрд евро из этих доходов.
«Рассчитываем, что это поможет наладить производство необходимого военного оборудования на Украине», – отметил глава евродипломатии.
29 августа Боррель заявлял, что Евросоюз намерен продвигать план по передаче замороженных российских активов Киеву независимо от решений США. По его словам, более 6 млрд евро военной помощи Украине по линии Европейского фонда мира (EPF) остаются недоступными из-за вето, наложенного страной – участницей ЕС.
Российские власти критикуют использование доходов от активов и поставки западного вооружения Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.