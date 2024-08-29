ЕС намерен продвигать план по передаче российских активов независимо от США
Евросоюз планирует продвигать план по передаче замороженных российских активов Киеву независимо от решений США, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
«Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину, независимо от решений в Вашингтоне. Украине необходимо повысить свой оборонный потенциал – и это нужно ей сейчас», – сказал он (цитата по Bloomberg).
В ходе выступления Боррель сообщил, что более 6 млрд евро военной помощи Украине по линии Европейского фонда мира (EPF) остаются недоступными из-за вето, наложенного страной – участницей ЕС.
14 июня страны G7 заявили, что российские активы будут заморожены до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб Украине в размере $486 млрд и не «прекратит конфликт». Члены объединения также подтвердили, что предоставят Украине кредиты на сумму около $50 млрд к концу года, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных активов России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что попытки конфисковать российские активы приведут к большому ущербу для международной финансовой системы и поставят под сомнение сохранность авуаров других стран.
Тогда Песков прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой утверждалось, что Саудовская Аравия пригрозила продать часть европейских долговых обязательств, если G7 примет решение изъять замороженные активы России на сумму $300 млрд.