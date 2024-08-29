Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ЕС намерен продвигать план по передаче российских активов независимо от США

Ведомости

Евросоюз планирует продвигать план по передаче замороженных российских активов Киеву независимо от решений США, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

«Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину, независимо от решений в Вашингтоне. Украине необходимо повысить свой оборонный потенциал – и это нужно ей сейчас», – сказал он (цитата по Bloomberg).

В ходе выступления Боррель сообщил, что более 6 млрд евро военной помощи Украине по линии Европейского фонда мира (EPF) остаются недоступными из-за вето, наложенного страной – участницей ЕС. 

14 июня страны G7 заявили, что российские активы будут заморожены до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб Украине в размере $486 млрд и не «прекратит конфликт». Члены объединения также подтвердили, что предоставят Украине кредиты на сумму около $50 млрд к концу года, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных активов России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что попытки конфисковать российские активы приведут к большому ущербу для международной финансовой системы и поставят под сомнение сохранность авуаров других стран.

Тогда Песков прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой утверждалось, что Саудовская Аравия пригрозила продать часть европейских долговых обязательств, если G7 примет решение изъять замороженные активы России на сумму $300 млрд.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных