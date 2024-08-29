ЕС намерен продвигать план по передаче российских активов независимо от США

14 июня страны G7 заявили, что российские активы будут заморожены до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб Украине в размере $486 млрд и не «прекратит конфликт». Члены объединения также подтвердили, что предоставят Украине кредиты на сумму около $50 млрд к концу года, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных активов России.