В Кремле назвали незаконным выделение средств Украине из доходов от активов РФ

29 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз направил Украине и на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов России. При этом более 6 млрд евро военной помощи Киеву по линии Европейского фонда мира остаются недоступными из-за вето страны – участницы ЕС.