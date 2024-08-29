В Кремле назвали незаконным выделение средств Украине из доходов от активов РФ
Выделение средств на помощь Украине из доходов от замороженных активов России – это незаконные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
«Они обязательно будут иметь юридические последствия. Это не что иное, как незаконная экспроприация, по-русски говоря, воровство наших активов, наших авуаров», – сказал он.
29 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз направил Украине и на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов России. При этом более 6 млрд евро военной помощи Киеву по линии Европейского фонда мира остаются недоступными из-за вето страны – участницы ЕС.
В мае ЕС одобрил план использования доходов, полученных от замороженных активов Банка России. В этом году около 90% от 3 млрд евро этих средств планируется направить украинской армии. Основная часть заблокированных активов находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. В России пообещали принять ответные меры.