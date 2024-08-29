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Боррель: 6 млрд евро помощи Украине недоступны из-за вето страны ЕС

Ведомости

Более 6 млрд евро военной помощи Украине по линии Европейского фонда мира остаются недоступными из-за вето, наложенного страной – участницей Евросоюза (ЕС). Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«6 млрд евро для Украины остаются замороженными на моем счету [счетe Еврофонда мира, которым распоряжается Брюссель] из-за вето одной страны ЕС», – сказал Боррель, пообещав найти способ преодоления наложенного запрета.

Ранее в августе глава евродипломатии заявлял, что Венгрия продолжает блокировать выплаты компенсаций странам ЕС из Европейского фонда мира за поставки вооружения Украине.

В мае ЕС утвердил план использования доходов от замороженных активов Банка России. Предполагается, что около 90% от 3 млрд евро этих средств направят украинской армии в 2024 г. По словам Борреля, ЕС уже предоставил Киеву и на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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