Боррель: 6 млрд евро помощи Украине недоступны из-за вето страны ЕС

В мае ЕС утвердил план использования доходов от замороженных активов Банка России. Предполагается, что около 90% от 3 млрд евро этих средств направят украинской армии в 2024 г. По словам Борреля, ЕС уже предоставил Киеву и на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов России.