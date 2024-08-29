Боррель: 6 млрд евро помощи Украине недоступны из-за вето страны ЕС
Более 6 млрд евро военной помощи Украине по линии Европейского фонда мира остаются недоступными из-за вето, наложенного страной – участницей Евросоюза (ЕС). Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.
«6 млрд евро для Украины остаются замороженными на моем счету [счетe Еврофонда мира, которым распоряжается Брюссель] из-за вето одной страны ЕС», – сказал Боррель, пообещав найти способ преодоления наложенного запрета.
Ранее в августе глава евродипломатии заявлял, что Венгрия продолжает блокировать выплаты компенсаций странам ЕС из Европейского фонда мира за поставки вооружения Украине.
В мае ЕС утвердил план использования доходов от замороженных активов Банка России. Предполагается, что около 90% от 3 млрд евро этих средств направят украинской армии в 2024 г. По словам Борреля, ЕС уже предоставил Киеву и на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов России.