ЕС передал Украине и поставщикам оружия 1,4 млрд евро из доходов от активов РФ

«Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 млрд евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Борреля, ЕС заменяет возмещение средств за военные поставки на предварительное финансирование из доходов от активов России.