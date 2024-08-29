ЕС передал Украине и поставщикам оружия 1,4 млрд евро из доходов от активов РФ
Евросоюз направил Украине и на военные поставки 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов России, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 млрд евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Борреля, ЕС заменяет возмещение средств за военные поставки на предварительное финансирование из доходов от активов России.
В мае ЕС одобрил план использования доходов, полученных от замороженных активов Банка России. Предполагается, что в этом году около 90% от 3 млрд евро этих средств направят украинской армии. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом которого является минфин Бельгии.
В июле Еврокомиссия объявила о выделении Украине первого транша доходов от активов РФ на сумму 1,5 млрд евро. Украина получает средства не напрямую – они уходят в Фонд мира на компенсации странам Евросоюза за оружие.
Россия в ответ на передачу доходов от замороженных активов может подать иск в Международный суд ООН, сообщали в МИДе страны. Глава государства Владимир Путин также заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.