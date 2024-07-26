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ЕК объявила о выделении Украине первого транша доходов от активов России

Средства пойдут на компенсацию затрат на оружие странам Евросоюза
Ведомости

Еврокомиссия объявила о выделении Украине первого транша доходов от активов России на сумму 1,5 млрд евро. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ЕК.

«Сегодня ЕС выделяет в поддержку Украины первый платеж в размере 1,5 млрд евро, полученный за счет замороженных российских активов», – говорится в сообщении. Украина не получит напрямую доходы от активов России – средства уйдут в Фонд мира на компенсации странам Евросоюза за оружие.

В конце июня главы внешнеполитических ведомств стран ЕС согласовали перечисление доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что 1 млрд евро поступит уже до конца 2024 г. По большей части средства пойдут на боеприпасы, противовоздушную оборону и поддержку производства оружия, это подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. К решению ЕС не присоединились Сербия, Грузия и Молдавия.

В июле Боррель сообщил, что страны ЕС намерены закупать оружие не только для Украины, но и у самой Украины. Тогда же стало известно, что первый платеж для Киева переведет Euroclear. Уточняется, что платеж будет переведен в соответствии с недавно принятым в ЕС положением о взносах в фонд.

Россия в ответ на передачу доходов от замороженных активов может подать иск в Международный суд ООН, сообщали в МИДе страны. Президент России Владимир Путин также заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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