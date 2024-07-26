ЕК объявила о выделении Украине первого транша доходов от активов России

ЕК объявила о выделении Украине первого транша доходов от активов РоссииСредства пойдут на компенсацию затрат на оружие странам Евросоюза
Еврокомиссия объявила о выделении Украине первого транша доходов от активов России на сумму 1,5 млрд евро. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ЕК.
«Сегодня ЕС выделяет в поддержку Украины первый платеж в размере 1,5 млрд евро, полученный за счет замороженных российских активов», – говорится в сообщении. Украина не получит напрямую доходы от активов России – средства уйдут в Фонд мира на компенсации странам Евросоюза за оружие.
В конце июня главы внешнеполитических ведомств стран ЕС согласовали перечисление доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что 1 млрд евро поступит уже до конца 2024 г. По большей части средства пойдут на боеприпасы, противовоздушную оборону и поддержку производства оружия, это подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. К решению ЕС не присоединились Сербия, Грузия и Молдавия.
Россия в ответ на передачу доходов от замороженных активов может подать иск в Международный суд ООН, сообщали в МИДе страны. Президент России Владимир Путин также заявлял, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.