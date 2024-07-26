ЕК объявила о выделении Украине первого транша доходов от активов России

В июле Боррель сообщил, что страны ЕС намерены закупать оружие не только для Украины, но и у самой Украины. Тогда же стало известно, что первый платеж для Киева переведет Euroclear. Уточняется, что платеж будет переведен в соответствии с недавно принятым в ЕС положением о взносах в фонд.