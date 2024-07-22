Первый транш из доходов от активов России перечислят Еврокомиссии в августе
Первый транш из доходов от активов России в 1,4 млрд евро перечислят Еврокомиссии (ЕК) в первую неделю августа, сообщил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.
«По доходам от активов я проинформировал министров о предстоящем переводе [Еврокомиссии] первого транша средств в 1,4 млрд евро, который должен произойти в начале августа, на следующей неделе», – сказал он (цитата по ТАСС). Боррель добавил, что страны ЕС намерены закупать оружие не только для Украины, но и у самой Украины.
24 июня главы внешнеполитических ведомств стран ЕС согласовали перечисление доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружения для Украины. Боррель ранее уточнял, что 1 млрд евро из первого транша поступит уже до конца этого года. По его словам, средства пойдут на боеприпасы, противовоздушную оборону и поддержку производства оружия.
В МИД России допускали, что Москва может подать иск в Международный суд ООН из-за возможной передачи Украине доходов от заблокированных российских активов. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.