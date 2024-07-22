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Первый транш из доходов от активов России перечислят Еврокомиссии в августе

Ведомости

Первый транш из доходов от активов России в 1,4 млрд евро перечислят Еврокомиссии (ЕК) в первую неделю августа, сообщил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

«По доходам от активов я проинформировал министров о предстоящем переводе [Еврокомиссии] первого транша средств в 1,4 млрд евро, который должен произойти в начале августа, на следующей неделе», – сказал он (цитата по ТАСС). Боррель добавил, что страны ЕС намерены закупать оружие не только для Украины, но и у самой Украины.

24 июня главы внешнеполитических ведомств стран ЕС согласовали перечисление доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружения для Украины. Боррель ранее уточнял, что 1 млрд евро из первого транша поступит уже до конца этого года. По его словам, средства пойдут на боеприпасы, противовоздушную оборону и поддержку производства оружия.

В МИД России допускали, что Москва может подать иск в Международный суд ООН из-за возможной передачи Украине доходов от заблокированных российских активов. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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