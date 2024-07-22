Первый транш из доходов от активов России перечислят Еврокомиссии в августе

«По доходам от активов я проинформировал министров о предстоящем переводе [Еврокомиссии] первого транша средств в 1,4 млрд евро, который должен произойти в начале августа, на следующей неделе», – сказал он (цитата по ТАСС). Боррель добавил, что страны ЕС намерены закупать оружие не только для Украины, но и у самой Украины.