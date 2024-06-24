Боррель заявил о согласовании перечисления Украине доходов от активов России
Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали решение о перечислении доходов от инвестирования замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружения для Украины. Об этом сообщил глава глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, пишет ТАСС.
По его словам, ЕС выделит Украине 1,4 млрд евро, 1 млрд евро – до конца 2024 г. на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.
Боррель добавил, что одна из стран продолжает блокировать выплаты Украине на более чем 6 млрд евро.
Выделение Украине 1,4 млрд евро на военную помощь из доходов от замороженных активов РФ 24 июня анонсировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России в июле 2024 г., 90% из которых пойдут на оружие. Позже стало известно, что страны G7 оставят замороженными российские активы до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб Украине в размере $486 млрд и не «прекратит конфликт».
Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями МИДа заявил, что любые попытки западных стран изъять активы России будут считаться воровством, они не останутся безнаказанными. Он добавил, что страны Запада тем самым сделают еще один шаг к разрушению системы, которую создавали сами. Она многие десятилетия обеспечивала их процветание и позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают.