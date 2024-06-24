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Боррель заявил о согласовании перечисления Украине доходов от активов России

Ведомости

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали решение о перечислении доходов от инвестирования замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружения для Украины. Об этом сообщил глава глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

По его словам, ЕС выделит Украине 1,4 млрд евро, 1 млрд евро – до конца 2024 г. на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.

Боррель добавил, что одна из стран продолжает блокировать выплаты Украине на более чем 6 млрд евро.

Выделение Украине 1,4 млрд евро на военную помощь из доходов от замороженных активов РФ 24 июня анонсировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России в июле 2024 г., 90% из которых пойдут на оружие. Позже стало известно, что страны G7 оставят замороженными российские активы до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб Украине в размере $486 млрд и не «прекратит конфликт».

Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями МИДа заявил, что любые попытки западных стран изъять активы России будут считаться воровством, они не останутся безнаказанными. Он добавил, что страны Запада тем самым сделают еще один шаг к разрушению системы, которую создавали сами. Она многие десятилетия обеспечивала их процветание и позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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