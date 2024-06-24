Боррель заявил о согласовании перечисления Украине доходов от активов России

Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями МИДа заявил, что любые попытки западных стран изъять активы России будут считаться воровством, они не останутся безнаказанными. Он добавил, что страны Запада тем самым сделают еще один шаг к разрушению системы, которую создавали сами. Она многие десятилетия обеспечивала их процветание и позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают.