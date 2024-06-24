ЕС решил использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Киеву
Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение использовать доходы от замороженных активов РФ для выделения 1,4 млрд евро военной помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.
21 июня стало известно, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель может объявить о новом решении по прибыли от российских замороженных активов 24 июня. Речь шла о возможности перевода прибыли от активов России в Европейский фонд мира, который финансирует поставки вооружения на Украину.
11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России в июле 2024 г., 90% из них пойдут на оружие. Позже стало известно, что страны G7 оставят замороженными российские активы до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб Украине в размере $486 млрд и не «прекратит конфликт».
Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями МИДа заявил, что любые попытки западных стран изъять активы России будут считаться воровством, они не останутся безнаказанными. Он добавил, что страны Запада тем самым сделают еще один шаг к разрушению системы, которую создавали сами. Она многие десятилетия обеспечивала их процветание и позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают.