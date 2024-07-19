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Euroclear переведет 1,55 млрд евро доходов от активов РФ для Украины

Ведомости

Euroclear переведет в Европейский фонд первый платеж для Украины в размере 1,55 млрд евро от доходов российских активов, сообщается на сайте компании.

Уточняется, что платеж будет переведен в соответствии с недавно принятым в ЕС положением о взносах в фонд.

«Эта сумма добавится к 836 млн евро корпоративных налогов, которые должны быть уплачены бельгийскому государству с прибыли, связанной с российскими активами, в первом полугодии 2024 г.», – отмечено в сообщении.

24 июня главы МИД стран ЕС согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружений для Украины. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что размер первого транша составит 1,4 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит уже до конца 2024 г., средства пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.

28 июня сообщалось, что к решению о передаче Киеву доходов от замороженных российских активов не стали присоединяться Сербия, Грузия и Молдавия.

11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, 90% этой суммы пойдет на вооружение. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что неминуемые ответные меры России на использование замороженных активов для Украины будут крайне болезненными для Брюсселя.

В МИД России допускали, что Москва может подать иск в Международный суд ООН из-за возможной передачи Украине доходов от заблокированных российских активов. Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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