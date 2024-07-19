Euroclear переведет 1,55 млрд евро доходов от активов РФ для Украины
Euroclear переведет в Европейский фонд первый платеж для Украины в размере 1,55 млрд евро от доходов российских активов, сообщается на сайте компании.
Уточняется, что платеж будет переведен в соответствии с недавно принятым в ЕС положением о взносах в фонд.
«Эта сумма добавится к 836 млн евро корпоративных налогов, которые должны быть уплачены бельгийскому государству с прибыли, связанной с российскими активами, в первом полугодии 2024 г.», – отмечено в сообщении.
24 июня главы МИД стран ЕС согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружений для Украины. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что размер первого транша составит 1,4 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит уже до конца 2024 г., средства пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.
28 июня сообщалось, что к решению о передаче Киеву доходов от замороженных российских активов не стали присоединяться Сербия, Грузия и Молдавия.
11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, 90% этой суммы пойдет на вооружение. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что неминуемые ответные меры России на использование замороженных активов для Украины будут крайне болезненными для Брюсселя.
В МИД России допускали, что Москва может подать иск в Международный суд ООН из-за возможной передачи Украине доходов от заблокированных российских активов. Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.