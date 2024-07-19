Euroclear переведет 1,55 млрд евро доходов от активов РФ для Украины

24 июня главы МИД стран ЕС согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружений для Украины. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что размер первого транша составит 1,4 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит уже до конца 2024 г., средства пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.