Citibank остановит конвертацию российских расписок с 1 августа

Американский Citibank уведомил держателей депозитарных расписок пяти российских эмитентов о том, что по окончании рабочего дня по нью-йоркскому времени 1 августа книги заявок на конвертацию их расписок в акции будут закрыты. После этой даты конвертировать расписки станет невозможно. Citibank является банком – депозитарием расписок «Лукойла», En+ Group, «Татнефти», «Ростелекома» и «Фосагро». О закрытии книги организация уведомила своих клиентов 16 июля, «Ведомости» ознакомились с сообщением. Его подлинность подтвердил сотрудник крупного российского брокера.