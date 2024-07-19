Citibank остановит конвертацию российских расписок с 1 августа

Citibank остановит конвертацию российских расписок с 1 августаБанк-депозитарий объяснил это введением США санкций против Мосбиржи
Американский Citibank уведомил держателей депозитарных расписок пяти российских эмитентов о том, что по окончании рабочего дня по нью-йоркскому времени 1 августа книги заявок на конвертацию их расписок в акции будут закрыты. После этой даты конвертировать расписки станет невозможно. Citibank является банком – депозитарием расписок «Лукойла», En+ Group, «Татнефти», «Ростелекома» и «Фосагро». О закрытии книги организация уведомила своих клиентов 16 июля, «Ведомости» ознакомились с сообщением. Его подлинность подтвердил сотрудник крупного российского брокера.
Свое решение Citibank объяснил введением США 12 июня санкций против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра. «В результате санкций [Citibank] не сможет обрабатывать запросы на отмену в отношении российских программ депозитарных расписок начиная с 1 августа 2024 г. и после этой даты», – написал клиентам Citibank.