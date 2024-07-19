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Citibank остановит конвертацию российских расписок с 1 августа

Банк-депозитарий объяснил это введением США санкций против Мосбиржи
Артем Кульша
Юристы призывают инвесторов пользоваться любыми опциями для разблокировки активов, пока они есть/ Ведомости

Американский Citibank уведомил держателей депозитарных расписок пяти российских эмитентов о том, что по окончании рабочего дня по нью-йоркскому времени 1 августа книги заявок на конвертацию их расписок в акции будут закрыты. После этой даты конвертировать расписки станет невозможно. Citibank является банком – депозитарием расписок «Лукойла», En+ Group, «Татнефти», «Ростелекома» и «Фосагро». О закрытии книги организация уведомила своих клиентов 16 июля, «Ведомости» ознакомились с сообщением. Его подлинность подтвердил сотрудник крупного российского брокера.

Свое решение Citibank объяснил введением США 12 июня санкций против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра. «В результате санкций [Citibank] не сможет обрабатывать запросы на отмену в отношении российских программ депозитарных расписок начиная с 1 августа 2024 г. и после этой даты», – написал клиентам Citibank.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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