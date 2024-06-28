Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Грузия, Молдавия и Сербия не присоединились к планам ЕС по активам РФ

Ведомости

Страны – кандидаты на вступление в Евросоюз (ЕС) Грузия, Молдавия и Сербия не присоединились к решению о передаче Киеву доходов от замороженных российских активов. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, передает ТАСС.

Он уточнил, что остальные кандидаты в ЕС – Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина – поддержали решение об изъятии доходов от активов РФ. К инициативе также присоединились государства – члены европейской зоны свободной торговли: Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, добавил Боррель.

ЕС приветствовал решение этих стран, подчеркнул он.

Страны ЕС утвердили план использования прибыли от замороженных активов ЦБ РФ 21 мая. 24 июня Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружений для Украины. По его словам, размер первого транша составит 1,4 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит уже до конца 2024 г., средства пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.

В МИД России допустили, что Москва может подать иск в Международный суд ООН из-за возможной передачи Киеву доходов от заблокированных российских активов. Президент России Владимир Путин 14 июня подчеркивал, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных