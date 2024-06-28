Грузия, Молдавия и Сербия не присоединились к планам ЕС по активам РФ

Страны ЕС утвердили план использования прибыли от замороженных активов ЦБ РФ 21 мая. 24 июня Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружений для Украины. По его словам, размер первого транша составит 1,4 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит уже до конца 2024 г., средства пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.