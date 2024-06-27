МИД: Россия может подать иск в суд ООН из-за ситуации с замороженными активами
Россия может подать иск в Международный суд ООН из-за возможной передачи Киеву доходов от заблокированных российских активов. Об этом заявил представитель РФ по делам в Международном суде ООН, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин на полях ПМЮФа.
«Мы рассматриваем все варианты достижения правосудия по всем несправедливостям, которые творятся в отношении России. Работают эффективно наши юридические команды, анализируется ситуация», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Кузьмин допустил, что «в перспективе» обращение в суд возможно.
24 июня глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружений для Украины. По его словам, размер первого транша составит 1,4 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит уже до конца 2024 г., средства пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.
Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными. Он добавил, что Запад тем самым сделает еще один шаг к разрушению системы, которую сам же и создавал. По словам Путина, эта система многие десятилетия обеспечивала процветание западных стран и позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают.