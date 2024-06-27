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МИД: Россия может подать иск в суд ООН из-за ситуации с замороженными активами

Ведомости

Россия может подать иск в Международный суд ООН из-за возможной передачи Киеву доходов от заблокированных российских активов. Об этом заявил представитель РФ по делам в Международном суде ООН, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин на полях ПМЮФа.

«Мы рассматриваем все варианты достижения правосудия по всем несправедливостям, которые творятся в отношении России. Работают эффективно наши юридические команды, анализируется ситуация», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Кузьмин допустил, что «в перспективе» обращение в суд возможно.

24 июня глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали решение о перечислении доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для покупки вооружений для Украины. По его словам, размер первого транша составит 1,4 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит уже до конца 2024 г., средства пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.

Страны ЕС утвердили план использования прибыли от замороженных активов ЦБ РФ еще 21 мая.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными. Он добавил, что Запад тем самым сделает еще один шаг к разрушению системы, которую сам же и создавал. По словам Путина, эта система многие десятилетия обеспечивала процветание западных стран и позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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