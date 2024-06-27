МИД: Россия может подать иск в суд ООН из-за ситуации с замороженными активами

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что любые попытки западных стран изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными. Он добавил, что Запад тем самым сделает еще один шаг к разрушению системы, которую сам же и создавал. По словам Путина, эта система многие десятилетия обеспечивала процветание западных стран и позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают.