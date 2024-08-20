Чехия оплатит боеприпасы Киеву доходами от замороженных активов России

Как сообщает ведомство, в мае 2024 г. государства – члены ЕС решили, что доходы от замороженных российских активов будут использованы именно для немедленной военной поддержки Украины. Общая сумма этих средств составляет 1,4 млрд евро, часть из них сможет использовать минобороны Чехии.