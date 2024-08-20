Чехия оплатит боеприпасы Киеву доходами от замороженных активов России
Минобороны Чехии заявило, что закупит боеприпасы для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Как сообщает ведомство, в мае 2024 г. государства – члены ЕС решили, что доходы от замороженных российских активов будут использованы именно для немедленной военной поддержки Украины. Общая сумма этих средств составляет 1,4 млрд евро, часть из них сможет использовать минобороны Чехии.
«Я рада, что Чехия примет участие в этой новой форме военной поддержки Украины. Это еще одна демонстрация уверенности наших зарубежных партнеров в эффективности чешской инициативы по боеприпасам», – заявила министр обороны Яна Чернохова.
Как сообщает минобороны, поставка боеприпасов начнется в ближайшие месяцы.
21 мая ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов РФ. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является минфин Бельгии.