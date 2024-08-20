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Чехия оплатит боеприпасы Киеву доходами от замороженных активов России

Ведомости

Минобороны Чехии заявило, что закупит боеприпасы для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как сообщает ведомство, в мае 2024 г. государства – члены ЕС решили, что доходы от замороженных российских активов будут использованы именно для немедленной военной поддержки Украины. Общая сумма этих средств составляет 1,4 млрд евро, часть из них сможет использовать минобороны Чехии.

«Я рада, что Чехия примет участие в этой новой форме военной поддержки Украины. Это еще одна демонстрация уверенности наших зарубежных партнеров в эффективности чешской инициативы по боеприпасам», – заявила министр обороны Яна Чернохова.

Как сообщает минобороны, поставка боеприпасов начнется в ближайшие месяцы.

21 мая ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов РФ. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является минфин Бельгии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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