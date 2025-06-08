Вэнс назвал «безумным» объем оказанной Украине помощи при Байдене
Администрация президента США Джо Байдена оказала «безумный» объем помощи Украине, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью подкасту This Past Weekend, который ведет комик Тео Вон.
«При администрации Байдена творилось безумие. Они тратили столько денег по всему миру, но совершенно не обращались к дипломатии. Они направили Украине $300 млрд», – сказал вице-президент, подчеркнув, что Байден не пытался заставить Киев пойти на мирное урегулирование конфликта и в целом не проявлял интерес к дипломатии.
Вэнс признал, что попытки США урегулировать украинский конфликт мирным путем могут потерпеть неудачу, но им все равно стоит попробовать, потому что в случае успеха это позволит спасти тысячи жизней.
Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обещал быстро урегулировать украинский конфликт, однако затем он признал, что это оказалось сложнее, чем он думал. Вместе с тем по его инициативе Россия и Украина вступили в прямые переговоры в Стамбуле, второй раунд которых прошел 2 июня. По их итогам стороны договорились осуществить крупный обмен пленными, также Россия объявила о намерении передать Киеву 6000 тел погибших украинских солдат.