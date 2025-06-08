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Вэнс назвал «безумным» объем оказанной Украине помощи при Байдене

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена оказала «безумный» объем помощи Украине, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью подкасту This Past Weekend, который ведет комик Тео Вон.

«При администрации Байдена творилось безумие. Они тратили столько денег по всему миру, но совершенно не обращались к дипломатии. Они направили Украине $300 млрд», – сказал вице-президент, подчеркнув, что Байден не пытался заставить Киев пойти на мирное урегулирование конфликта и в целом не проявлял интерес к дипломатии. 

Вэнс признал, что попытки США урегулировать украинский конфликт мирным путем могут потерпеть неудачу, но им все равно стоит попробовать, потому что в случае успеха это позволит спасти тысячи жизней.

Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обещал быстро урегулировать украинский конфликт, однако затем он признал, что это оказалось сложнее, чем он думал. Вместе с тем по его инициативе Россия и Украина вступили в прямые переговоры в Стамбуле, второй раунд которых прошел 2 июня. По их итогам стороны договорились осуществить крупный обмен пленными, также Россия объявила о намерении передать Киеву 6000 тел погибших украинских солдат. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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