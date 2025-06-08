Вэнс назвал «безумным» объем оказанной Украине помощи при Байдене

Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обещал быстро урегулировать украинский конфликт, однако затем он признал, что это оказалось сложнее, чем он думал. Вместе с тем по его инициативе Россия и Украина вступили в прямые переговоры в Стамбуле, второй раунд которых прошел 2 июня. По их итогам стороны договорились осуществить крупный обмен пленными, также Россия объявила о намерении передать Киеву 6000 тел погибших украинских солдат.