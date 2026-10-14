Трамп: Байден спровоцировал конфликт на Украине насмешками над Россией

13 октября Трамп заявил, что Вашингтон работает с Москвой и Киевом для завершения украинского конфликта. 10 октября американский лидер заявлял, что Украине необходимо сменить президента. По его словам, Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер акцентировал внимание на том, что президент Украины Владимир Зеленский мог «много раз урегулировать этот конфликт, но предпочитает этого не делать».