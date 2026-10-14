Трамп: Байден спровоцировал конфликт на Украине насмешками над Россией
Одной из причин конфликта на Украине стало отношение бывшего американского лидера Джо Байдена к России. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Gray Media.
«Знаете, отчасти этот конфликт начался именно потому, что Байден повсюду насмехался над Россией и всеми остальными, совершенно не понимая, что делает», – сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).
По словам американского президента, украинский конфликт не начался бы, если бы на тот момент США возглавлял Трамп.
13 октября Трамп заявил, что Вашингтон работает с Москвой и Киевом для завершения украинского конфликта. 10 октября американский лидер заявлял, что Украине необходимо сменить президента. По его словам, Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер акцентировал внимание на том, что президент Украины Владимир Зеленский мог «много раз урегулировать этот конфликт, но предпочитает этого не делать».