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Главная / Политика /

Трамп: США работают с Россией и Украиной над завершением конфликта

Наталья Захарова
Official White House Photo by Daniel Torok
Official White House Photo by Daniel Torok

Вашингтон работает с Москвой и Киевом, чтобы положить конец украинскому конфликту, заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами.

«Знаете что? В конечном итоге все наладится. Знаете почему? Потому что так всегда и происходит», – сказал он.

9 октября Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. После этого лидер США заявил, что договорился с российским коллегой о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. В Кремле сообщали, что в ходе разговора также обсуждались урегулирование конфликта на Украине.

10 октября Трамп отметил, что Украине необходимо сменить президента. Он также заявил, что Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер акцентировал внимание на том, что президент Украины Владимир Зеленский мог «много раз урегулировать этот конфликт, но предпочитает этого не делать».

11 октября Трамп заявил, что ввел режим прекращения огня в энергетической сфере между Россией и Украиной. В Кремле не подтвердили его слова, но отметили, что по вопросу ведутся контакты.

Зеленский, в свою очередь, раскритиковал сделку США с Россией о поставках дизельного топлива. Он также назвал действия Трампа слабым решением, которое противоречит интересам Украины.

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