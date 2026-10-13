Главное из ответов Кремля о мирном плане по Украине и дизельной сделке с США

Главное из ответов Кремля о мирном плане по Украине и дизельной сделке с СШАПесков прокомментировал энергоперемирие и угрозы отключить Киеву Starlink
- О мирном плане
- Об энергоперемирии
- О дизеле
- О давлении на Киев и Starlink
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопросы СМИ об урегулировании на Украине и договоренностях с США по дизельному топливу. Он опроверг слухи о мирном плане, прокомментировал энергетическое перемирие и возможные действия Трампа. «Ведомости» собрали главное.
Песков заявил, что в Москве не слышали о мирном плане, который, по данным Washington Post, обсуждают США и Европа. «Мы видели сообщения СМИ, но мы об этом ничего не слышали», – сказал он.
Четыре пункта мирного плана:
Гарантии безопасности. США и европейские страны должны будут оказать Украине военную помощь в случае нового нападения России. Американский чиновник охарактеризовал это обязательство как эквивалент статьи 5 договора НАТО.
Экономическая интеграция России, Украины и Европы через энергетическое соглашение. Один из возможных вариантов – трубопровод для поставок российской нефти и газа в Европу с разделом прибыли между Украиной и Россией.
Прекращение огня вдоль линии фронта с сохранением контроля над территориями.
Пресс-секретарь не стал комментировать утверждения Трампа о согласии России на энергетическое перемирие, отметив, что контакты по этому поводу продолжаются. «Ну, а в остальном я вам рекомендую, тем более, Associated Press, адресовать ваш вопрос президенту Трампу», – заявил Песков.
Песков прокомментировал недовольство ЕС решением США разрешить импорт российского дизеля. Он отметил, что европейские страны сами являются активными покупателями российских энергоресурсов.
«То, что это может помешать, это безусловно. Вы знаете, сейчас эта тема в эти дни широко, тема европейского цинизма, как это господином Бессентом было сказано, широко муссируется в мировых СМИ. Дело в том, что европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия в этом плане страна, которая представляет свой товар конкурентоспособный на мировые рынки. Мы будем это делать дальше», – сказал он.
На вопрос о том, сделает ли разрешение на экспорт дизеля Россию более сговорчивой в переговорах, Песков ответил, что прямой взаимосвязи не видит. «На самом деле это очень взаимовыгодная статья российско-американского сотрудничества. И это отвечает интересам Соединенных Штатов. Это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит», – пояснил пресс-секретарь.
Пескову задали вопрос о возможных планах Трампа прекратить обмен разведданными с Украиной и отключить Starlink, если Киев продолжит удары по российским НПЗ. «Нам об этом ничего не известно», – заявил он.