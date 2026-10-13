Главное из ответов Кремля о мирном плане по Украине и дизельной сделке с США

«То, что это может помешать, это безусловно. Вы знаете, сейчас эта тема в эти дни широко, тема европейского цинизма, как это господином Бессентом было сказано, широко муссируется в мировых СМИ. Дело в том, что европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов. Россия в этом плане страна, которая представляет свой товар конкурентоспособный на мировые рынки. Мы будем это делать дальше», – сказал он.