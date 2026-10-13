Кремль не связывает разрешение США на экспорт дизеля с уступками России

9 октября минфин США выдал временную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке и импорту российского дизельного топлива, в том числе в Соединенные Штаты. Документ действует до 7 апреля 2027 г. В тот же день президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки топлива и урегулирование конфликта на Украине.