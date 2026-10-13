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Главная / Политика /

Кремль не связывает разрешение США на экспорт дизеля с уступками России

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел прямой связи между решением США разрешить экспорт российского дизельного топлива и возможным изменением позиции Москвы на переговорах по Украине.

«Здесь прямой какой-то взаимосвязи я не вижу. На самом деле это очень взаимовыгодная статья российско-американского сотрудничества», – сказал Песков.

По его словам, поставки российского дизеля отвечают интересам как России и США, так и мировых энергетических рынков. Именно этим, подчеркнул представитель Кремля, обусловлено сотрудничество двух стран.

9 октября минфин США выдал временную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке и импорту российского дизельного топлива, в том числе в Соединенные Штаты. Документ действует до 7 апреля 2027 г. В тот же день президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки топлива и урегулирование конфликта на Украине.

11 октября Песков заявил, что Россия не столкнется с проблемами при продаже дизеля на мировых рынках из-за высокого спроса на нефтепродукты.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский оспорил заявление Дональда Трампа о причинах роста цен на дизельное топливо. В интервью Fox News он заявил, что удорожание топлива связано не с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, а с блокировкой Ормузского пролива. При этом Зеленский сообщил о готовности Украины к энергетическому перемирию с Россией.

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