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Зеленский не согласился с Трампом о причинах роста цен на дизель

Сергей Пахомов

Президент Украины Владимир Зеленский оспорил мнение своего американского коллеги Дональда Трампа относительно причины роста цен на дизельное топливо. Свою оценку ситуации он дал в эфире телеканала Fox News.

«Цены на дизельное топливо зависят не от наших ударов по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива <...> Это зависит от блокировки Ормузского пролива», – отметил он. Также украинский лидер подчеркнул, что страна якобы готова к энергетическому перемирию с Россией.

11 октября американский лидер объявил о введении режима прекращения огня в энергетической сфере между Россией и Украиной. Офис президента Украины заявил, что не знает о такой договоренности.

Заявление Трампа прозвучало на фоне масштабной сделки по поставкам российского дизельного топлива в США, о которой стало известно 9 октября. Для реализации соглашения Вашингтон ослабил антироссийские санкции.

5 октября Трамп обвинил Украину в росте цен на дизель, связав удорожание с ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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