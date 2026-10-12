Зеленский не согласился с Трампом о причинах роста цен на дизель

«Цены на дизельное топливо зависят не от наших ударов по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива <...> Это зависит от блокировки Ормузского пролива», – отметил он. Также украинский лидер подчеркнул, что страна якобы готова к энергетическому перемирию с Россией.