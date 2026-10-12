Зеленский не согласился с Трампом о причинах роста цен на дизель
Президент Украины Владимир Зеленский оспорил мнение своего американского коллеги Дональда Трампа относительно причины роста цен на дизельное топливо. Свою оценку ситуации он дал в эфире телеканала Fox News.
«Цены на дизельное топливо зависят не от наших ударов по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива <...> Это зависит от блокировки Ормузского пролива», – отметил он. Также украинский лидер подчеркнул, что страна якобы готова к энергетическому перемирию с Россией.
11 октября американский лидер объявил о введении режима прекращения огня в энергетической сфере между Россией и Украиной. Офис президента Украины заявил, что не знает о такой договоренности.
Заявление Трампа прозвучало на фоне масштабной сделки по поставкам российского дизельного топлива в США, о которой стало известно 9 октября. Для реализации соглашения Вашингтон ослабил антироссийские санкции.
5 октября Трамп обвинил Украину в росте цен на дизель, связав удорожание с ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.