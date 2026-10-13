В Кремле не слышали о мирном плане США и Европы по Украине

13 октября The Washington Post сообщила о разработке мирного плана, состоящего из четырех пунктов. По сведениям американского издания, инициатива предусматривает восстановление Украины при участии Всемирного банка и BlackRock, гарантии безопасности Киеву со стороны США и Европы, а также экономическое сотрудничество России, Украины и европейских стран.