В Кремле не слышали о мирном плане США и Европы по Украине
Москва не располагает информацией о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине, который якобы обсуждают США и европейские страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, не слышали. Мы видели сообщения СМИ, но мы об этом ничего не слышали», – сказал представитель Кремля.
13 октября The Washington Post сообщила о разработке мирного плана, состоящего из четырех пунктов. По сведениям американского издания, инициатива предусматривает восстановление Украины при участии Всемирного банка и BlackRock, гарантии безопасности Киеву со стороны США и Европы, а также экономическое сотрудничество России, Украины и европейских стран.
Четвертый пункт предполагает прекращение огня по существующей линии фронта с сохранением российского контроля над занятыми территориями. По данным WP, проект обсуждали 9 октября во Флориде представители США, Украины, Великобритании, Франции и Германии.
12 октября Песков назвал Европу партией войны, заявив, что европейские страны не стремятся к мирному урегулированию конфликта. При этом он отметил, что Москве больше импонируют усилия американских переговорщиков.
10 октября представитель Кремля сообщил, что президент РФ Владимир Путин с пониманием воспринял часть предложений американского лидера Дональда Трампа по деэскалации конфликта на Украине. Детали предложений он не раскрыл.