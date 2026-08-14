Белый дом раскритиковал Байдена за передачу оружия Украине

Ранее Трамп анонсировал отставку Левитт в конце августа. Он сообщил, что Левитт покидает должность, чтобы уделять больше времени семье и детям. Глава государства принял это решение с уважением, назвал ее одним из лучших пресс-секретарей Белого дома в истории и поблагодарил за работу.