Белый дом раскритиковал Байдена за передачу оружия Украине
Администрация Белого дома выразила несогласие с решением бывшего президента США Джо Байдена о массовых поставках оружия за рубеж, включая Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время общения с журналистами.
«Прискорбно и трагично, что Джо Байден раздал огромное количество боеприпасов, в том числе Украине», – подчеркнула она (цитата по ТАСС).
На вопрос о будущем военной помощи Киеву Левитт ответила, что президент США Дональд Трамп ясно объяснил свою позицию по боеприпасам. Она также отметила, что нынешний американский лидер действует значительно рассудительнее, чем его предшественник, когда дело касается военной помощи другим государствам.
Ранее Трамп анонсировал отставку Левитт в конце августа. Он сообщил, что Левитт покидает должность, чтобы уделять больше времени семье и детям. Глава государства принял это решение с уважением, назвал ее одним из лучших пресс-секретарей Белого дома в истории и поблагодарил за работу.