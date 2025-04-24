Суд приговорил генерала Попова к пяти годам колонии

Суд приговорил генерала Попова к пяти годам колонииЕго также лишили воинского звания
Суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Суд также лишил его воинского звания и назначил штраф в размере 800 000 руб. Предприниматель Сергей Моисеев, проходящий фигурантом по уголовному делу Попова, приговорен к четырем годам колонии и штрафу в размере 600 000 руб. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Адвокат Попова Сергей Буйновский заявил «Ведомостям», что сторона защиты намерена обжаловать приговор.
В мае 2024 г. Попов был взят под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Позднее его перевели под домашний арест. По данным следствия, генерал-майор действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и Моисеевым. Они причастны к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на 130 млн руб. Материалы закупались военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Цоков погиб в зоне спецоперации летом 2023 г. и посмертно удостоен звания Героя России. Уголовное дело в отношении него посмертно прекращено.
28 февраля 2025 г. Тамбовский гарнизонный военный суд заменил Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на два месяца. 1 марта генерала уволили из рядов Вооруженных сил РФ. Попов говорил, что 26 декабря 2024 г. его также исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. По словам генерала, официальных уведомлений об увольнении он не получал.
20 марта 2025 г. «Коммерсантъ» сообщил о письме Попова президенту России Владимиру Путину. В нем генерал попросил Путина разобраться в его ситуации и вернуть его в строй. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что президенту доложили об адресованном ему открытом письме Попова. 11 апреля Второй Западный окружной военный суд отклонил апелляционную жалобу на смену генералу меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.