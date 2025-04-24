Суд приговорил генерала Попова к пяти годам колонии

В мае 2024 г. Попов был взят под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Позднее его перевели под домашний арест. По данным следствия, генерал-майор действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и Моисеевым. Они причастны к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на 130 млн руб. Материалы закупались военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Цоков погиб в зоне спецоперации летом 2023 г. и посмертно удостоен звания Героя России. Уголовное дело в отношении него посмертно прекращено.