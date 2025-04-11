Суд оставил под стражей обвиняемого в мошенничестве генерала Попова
Второй Западный окружной военный суд не стал смягчать меру пресечения обвиняемому в мошенничестве бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, передает ТАСС.
Суд принял решение отклонить апелляционную жалобу на смену меры пресечения фигуранту с домашнего ареста на содержание под стражей.
9 апреля адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил ТАСС, что Минобороны РФ согласилось направить генерал-майора в зону спецоперации, поэтому фигурант просит Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу. 20 марта «Коммерсантъ» писал о письме Попова президенту Владимиру Путину. В нем генерал попросил главу государства разобраться в его ситуации и вернуть его в строй. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Путину доложили об адресованном ему открытом письме Попова.
Попов был взят под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в мае 2024 г. Позднее его перевели под домашний арест. В Следственном комитете России сообщали, что генерал-майор причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на 130 млн руб. Материалы закупались военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. 28 февраля Тамбовский гарнизонный военный суд заменил Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на два месяца. 1 марта генерал-майор был уволен из рядов Вооруженных сил РФ.