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Суд оставил под стражей обвиняемого в мошенничестве генерала Попова

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд не стал смягчать меру пресечения обвиняемому в мошенничестве бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, передает ТАСС.

Суд принял решение отклонить апелляционную жалобу на смену меры пресечения фигуранту с домашнего ареста на содержание под стражей.

9 апреля адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил ТАСС, что Минобороны РФ согласилось направить генерал-майора в зону спецоперации, поэтому фигурант просит Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу. 20 марта «Коммерсантъ» писал о письме Попова президенту Владимиру Путину. В нем генерал попросил главу государства разобраться в его ситуации и вернуть его в строй. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Путину доложили об адресованном ему открытом письме Попова.

Попов был взят под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в мае 2024 г. Позднее его перевели под домашний арест. В Следственном комитете России сообщали, что генерал-майор причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на 130 млн руб. Материалы закупались военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. 28 февраля Тамбовский гарнизонный военный суд заменил Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на два месяца. 1 марта генерал-майор был уволен из рядов Вооруженных сил РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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