Суд оставил под стражей обвиняемого в мошенничестве генерала Попова

Попов был взят под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в мае 2024 г. Позднее его перевели под домашний арест. В Следственном комитете России сообщали, что генерал-майор причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на 130 млн руб. Материалы закупались военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. 28 февраля Тамбовский гарнизонный военный суд заменил Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на два месяца. 1 марта генерал-майор был уволен из рядов Вооруженных сил РФ.