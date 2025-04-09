Минобороны приняло решение о направлении генерала Попова в зону спецоперации
Минобороны РФ согласилось направить в зону спецоперации экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в хищении. В связи с этим Попов просит Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу, сообщил его адвокат Сергей Буйновский ТАСС.
«Нами совместно с Министерством обороны заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения в связи с положительным решением о направлении Иван Ивановича на специальную военную операцию», – сказал адвокат.
По словам Буйновского, Попов выразил благодарность президенту России Владимира Путина за поддержку и доверие.
20 марта «Коммерсантъ» писал, что Попов написал Путину открытое письмо, в котором попросил главу государства разобраться в его ситуации и вернуть его в строй. Генерал-майор заявил, что был «верным солдатом», для которого «армия – весь смысл жизни», и что он попал в сложные обстоятельства. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путину доложили об адресованном ему открытом письме Попова.
В мае 2024 г. Попов был арестован по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже, по ходатайству следствия, он был переведен под домашний арест. В Следственном комитете России сообщали, что генерал-майор причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб. Материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. 28 февраля Тамбовский гарнизонный военный суд заменил Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на два месяца.
1 марта Попов был уволен из рядов Вооруженных сил РФ. По его словам, 26 декабря его также исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. При этом он отмечал, что не получал официальных уведомлений об увольнении.