Минобороны приняло решение о направлении генерала Попова в зону спецоперации

В мае 2024 г. Попов был арестован по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже, по ходатайству следствия, он был переведен под домашний арест. В Следственном комитете России сообщали, что генерал-майор причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб. Материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. 28 февраля Тамбовский гарнизонный военный суд заменил Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на два месяца.