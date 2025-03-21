Кремль: Путину было доложено о письме генерала Попова

17 мая 2024 г. 35-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже, по ходатайству следствия, фигурант был переведен под домашний арест. 23 мая в Следственном комитете России сообщили, что Попов причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб. Материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.