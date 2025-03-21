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Кремль: Путину было доложено о письме генерала Попова

Ведомости

Президенту РФ Владимиру Путину было доложено об адресованном ему открытом письме бывшего командующего 58-й гвардейской армии Ивана Попова, обвиняемого в хищении, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков отказался давать еще какие-либо комментарии относительно письма Попова.

О деталях письма бывшего командующего главе государства писал «Коммерсантъ». В нем Попов просит Путина разобраться в ситуации и вернуть его в строй. Он утверждает, что посвятил всю жизнь служению Отечеству, а судебному преследованию подвергся необоснованно.

17 мая 2024 г. 35-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже, по ходатайству следствия, фигурант был переведен под домашний арест. 23 мая в Следственном комитете России сообщили, что Попов причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб. Материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

Тамбовский гарнизонный военный суд 28 февраля заменил Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на два месяца.

1 марта Попова уволили из рядов Вооруженных сил РФ. По словам генерала, 26 декабря его также исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. Попов добавил, что официальных уведомлений об увольнении он не получал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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