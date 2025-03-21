Кремль: Путину было доложено о письме генерала Попова
Президенту РФ Владимиру Путину было доложено об адресованном ему открытом письме бывшего командующего 58-й гвардейской армии Ивана Попова, обвиняемого в хищении, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков отказался давать еще какие-либо комментарии относительно письма Попова.
О деталях письма бывшего командующего главе государства писал «Коммерсантъ». В нем Попов просит Путина разобраться в ситуации и вернуть его в строй. Он утверждает, что посвятил всю жизнь служению Отечеству, а судебному преследованию подвергся необоснованно.
17 мая 2024 г. 35-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже, по ходатайству следствия, фигурант был переведен под домашний арест. 23 мая в Следственном комитете России сообщили, что Попов причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб. Материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
Тамбовский гарнизонный военный суд 28 февраля заменил Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на два месяца.
1 марта Попова уволили из рядов Вооруженных сил РФ. По словам генерала, 26 декабря его также исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. Попов добавил, что официальных уведомлений об увольнении он не получал.