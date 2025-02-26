Военная прокуратура требует перевести генерала Попова в СИЗО
Военная прокуратура обратилась в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения для бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным следствия, причиной обращения стали нарушения условий домашнего ареста. В частности, прокуратура указывает на отказ Попова от прохождения медосвидетельствования, когда его автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции по пути из Москвы в суд. Рассмотрение ходатайства назначено на 27 февраля.
Адвокат генерала Сергей Буйновский не стал комментировать информацию о возможном изменении меры пресечения, однако отметил, что у ФСИН нет претензий к Попову. Он подчеркнул, что его подзащитный находился в трезвом состоянии, а отказ от медосвидетельствования объяснил тем, что Попов спешил в суд. Защитник назвал случившееся провокацией.
На данный момент рассмотрение основного дела приостановлено – суд назначил дополнительную судебно-бухгалтерскую экспертизу. Ранее военные командиры, дававшие показания, опровергли доводы следствия о виновности Попова в мошенничестве. Власти Запорожской области отказались признавать себя потерпевшей стороной, заявив, что ущерба от действий генерала не было.
17 мая 2024 г. 35-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже, по ходатайству следствия, фигурант был переведен под домашний арест. 23 мая 2024 г. Следственный комитет России (СКР) сообщил, что Попов причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб. Материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.