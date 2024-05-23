СК РФ: генерал Попов причастен к хищению металлопроката на 130 млн рублей
Бывший командующий 58-й общевойсковой армией Вооруженных сил России Иван Попов причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СКР).
«Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения», – указано в сообщении ведомства.
21 мая «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Попов был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Источник в Минобороны уточнял изданию, что дело возбуждено по факту хищения и продажи металлоконструкций, поставленных для строительства укреплений.
Генерал-майор Попов начинал службу в ВС России с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. Затем командовал различными частями и соединениями, участвовал в спецоперации в должности командующего 58-й армией. В 2023 г. его отстранили от службы после доклада о проблемах с «боевой работой и обеспечением». Он опубликовал в закрытом чате соответствующее аудиосообщение, где обращался к своим подчиненным. Публичную огласку голосовое сообщение получило после публикации в Telegram-канале депутата Госдумы и экс-заместителя командующего Южным военным округом Андрея Гурулева.
Ранее 23 мая был арестован замначальника Генштаба ВС РФ, начальник Главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. 14 мая стало известно об аресте начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Будучи начальником Восьмого управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.