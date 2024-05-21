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Экс-командующий 58-й армией Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве

Уголовное дело было возбуждено по факту хищения и продажи металлоконструкций
Яна Суринская
Алексей Никольский
Екатерина Дорофеева
Минобороны РФ

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майор Иван Попов был арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом расследования.

Как уточнил источник «Ведомостей» в Минобороны, уголовное дело было возбуждено по факту хищения и продажи металлоконструкций, поставленных для строительства укреплений.

В базе 235-го гарнизонного военного суда при этом имеется карточка об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу от 17 мая 2024 г. Данные о личности арестованного в ней отсутствуют. При этом суд подтвердил, что Попов был арестован по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Мера пресечения избрана на два месяца. Расследованием дела занимается Главное военное следственное управление СК РФ.

Генерал-майор Попов начинал службу в ВС России с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. Затем командовал различными частями и соединениями, участвовал в спецоперации в должности командующего 58-й армией. В 2023 г. его отстранили от службы после доклада о проблемах с «боевой работой и обеспечением». Он опубликовал в закрытом чате соответствующее аудиосообщение, где обращался к своим подчиненным. Публичную огласку голосовое сообщение получило после публикации в Telegram-канале депутата Госдумы и экс-заместителя командующего Южным военным округом Андрея Гурулева.

Сенатор РФ Андрей Турчак назвал историю «политическим шоу». Он отметил, что изначально заявление Попова об его отстранении было непубличным, а придание огласке останется на совести Гурулева. Турчак добавил, что Россия может гордиться такими командирами, как Попов, и подчеркнул, что армия должна находиться вне политики.

Сенатор Андрей Клишас, комментируя отстранение Попова, также заявил, что армия находится вне политики. Он отметил, что политическая субъектность армии выражается в воле верховного главнокомандующего – президента России.

В июле 2023 г. Кремль не стал комментировать ситуацию вокруг Попова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал обратиться за комментариями в Министерство обороны, так как речь шла о военнослужащем.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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