Экс-командующий 58-й армией Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве

Генерал-майор Попов начинал службу в ВС России с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. Затем командовал различными частями и соединениями, участвовал в спецоперации в должности командующего 58-й армией. В 2023 г. его отстранили от службы после доклада о проблемах с «боевой работой и обеспечением». Он опубликовал в закрытом чате соответствующее аудиосообщение, где обращался к своим подчиненным. Публичную огласку голосовое сообщение получило после публикации в Telegram-канале депутата Госдумы и экс-заместителя командующего Южным военным округом Андрея Гурулева.