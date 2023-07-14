Песков не стал комментировать заявление генерала Попова об отставке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг заявления командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова о его отстранении.
«Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о Министерстве обороны. Поэтому здесь за комментариями мы рекомендуем туда обращаться», – сказал Песков.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев опубликовал в своем Telegram-канале аудиосообщение Попова, в котором тот рассказывает о своей отставке. По его словам, на встрече со старшим начальством он откровенно «обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии». После этого было подписано распоряжение об отстранении Попова от командования армией, его место занял генерал-лейтенант Денис Лямин. Сейчас Попов ожидает новых предложений по службе, добавил он.
Руководитель рабочей группы по спецоперации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак после этого заявил, что обращение генерала было непубличным, а создание политического шоу вокруг этого заявления должно остаться на совести Гурулева. Сенатор Андрей Клишас в свою очередь считает, что армия находится вне политики. «Политическая субъектность армии выражается в воле верховного главнокомандующего – президента России и никак иначе», – заявил он.