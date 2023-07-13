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Турчак прокомментировал ситуацию с заявлением генерала Попова об отставке

Ведомости

Заявление командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова о его отстранении было непубличным. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по спецоперации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, отметив, что создание политического шоу вокруг этого заявления должно остаться на совести депутата Госдумы Андрея Гурулева, распространившего сообщение. 

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«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й Армии. То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии. А совесть Ивана чиста», – написал Турчак. 

Он добавил, что Россия может гордиться такими командирами, как Попов, и подчеркнул, что армия должна находиться вне политики. 

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев опубликовал в своем Telegram-канале аудиосообщение Попова, в котором тот рассказывает о своей отставке. По его словам, на встрече со старшим начальством он откровенно «обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии». После этого было подписано распоряжение об отстранении Попова от командования армией, его место занял генерал-лейтенант Денис Лямин. Сейчас Попов ожидает новых предложений по службе, добавил он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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