Турчак прокомментировал ситуацию с заявлением генерала Попова об отставке

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев опубликовал в своем Telegram-канале аудиосообщение Попова, в котором тот рассказывает о своей отставке. По его словам, на встрече со старшим начальством он откровенно «обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии». После этого было подписано распоряжение об отстранении Попова от командования армией, его место занял генерал-лейтенант Денис Лямин. Сейчас Попов ожидает новых предложений по службе, добавил он.