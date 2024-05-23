Арестован замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин

Арестован замначальника Генштаба ВС РФ Вадим ШамаринГенерала обвинили в получении взятки в особо крупном размере
Замначальника Генштаба, начальник Главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан по уголовному делу о предполагаемых махинациях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Задержание Шамарина подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны.
По данным «Коммерсанта», Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд. Информацию о том, что Шамарин стал фигурантом уголовного дела также подтвердил «Интерфаксу» информированный источник. Собеседник отметил, что после допроса будет определен процессуальный статус.
В суде агентству сообщили, что генерал-лейтенанта уже арестовали на два месяца. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы.
Шамарину 52 года. Он был назначен начальником Главного управления связи ВС РФ – заместителем начальника Генштаба в 2021 г. До этого служил в Восточном военном округе, занимал должность начальника связи – заместителя начальника штаба округа по связям. Шамарин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В 2020 г. был задержан его предшественник на посту – экс-начальник ГУС ВС РФ – экс-замначальника Генштаба Халил Арсланов. В июне 2022 г. «Коммерсантъ» сообщил, что дело будет проходить в закрытом режиме. В Генпрокуратуре поясняли, что в материалах содержится «служебная тайна». Арсланов был обвинен в мошенничестве и получении взятки.
Фигурантами по делу также проходили экс-начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и бывший военпред Игорь Яковлев. Основу обвинения составляли махинации с АО «Воентелеком». По данным следствия, были заключены контракты на 1,6 млрд руб. о закупке маршрутизаторов и другого спецоборудования у российских производителей. Однако выяснилось, что устройства только собирались в России, производились же они в Китае. Обвинение просило взыскать с фигурантов 402,3 млн руб. за причиненный ущерб.
В феврале 2022 г. по этому делу 4,5 года лишения свободы и штраф в 800 000 руб. получил экс-глава управления планирования связи ГУС ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин.
В апреле и мае произошло несколько громких задержаний чиновников из Минобороны. 24 апреля суд отправил в СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Сам замминистра вину не признает. ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны писал, что на тот момент глава ведомства Сергей Шойгу приказом отстранил Иванова от должности.
14 мая стало известно об аресте начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Будучи начальником Восьмого управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.
Спустя еще неделю был арестован бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майор Иван Попов в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По информации источника «Ведомостей» в Минобороны, уголовное дело было возбуждено по факту хищения и продажи металлоконструкций, поставленных для строительства укреплений.