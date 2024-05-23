Арестован замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин

Фигурантами по делу также проходили экс-начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и бывший военпред Игорь Яковлев. Основу обвинения составляли махинации с АО «Воентелеком». По данным следствия, были заключены контракты на 1,6 млрд руб. о закупке маршрутизаторов и другого спецоборудования у российских производителей. Однако выяснилось, что устройства только собирались в России, производились же они в Китае. Обвинение просило взыскать с фигурантов 402,3 млн руб. за причиненный ущерб.