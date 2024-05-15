Путин заявил, что изменений в Генштабе не будет

Путин заявил, что изменений в Генштабе не будетПрезидент встретился с командующими военных округов, на встрече присутствовали Белоусов и Шойгу
Президент России Владимир Путин встретился с командующими военных округов. На встрече присутствовали министр обороны России Андрей Белоусов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
Глава государства поблагодарил командующих войсками военных округов за работу. Он подчеркнул, что работа идет по плану – российские войска на Украине по всем направлениям и каждый день улучшают свое положение. Путин также заявил, что в войсках еще многое нужно сделать, при этом быстрая реакция на изменения времени вселяет уверенность, что задачи будут решены. По его словам, чем эффективнее будет действовать армия, тем скорее конфликт на Украине можно будет решить мирно. Россия пыталась мирными средствами урегулировать конфликт на Украине, но ничего не получилось, напомнил президент.
Во время совещания Путин также поблагодарил Шойгу за работу по строительству Вооруженных сил. Кроме того, глава государства связал назначение Белоусова на должность министра обороны с ростом расходов на военную сферу, в 2024 г. они составляют около 8,7% ВВП. По словам президента, ресурсами необходимо распорядиться рачительно и эффективно, Белоусов понимает, как «вписать» экономику армии и ОПК в общую экономику страны. При этом все социальные обязательства перед гражданами должны быть исполнены, несмотря на возросшие расходы на оборону. Как сказал Путин, соотношение между «пушками и маслом» должно быть органично вписано в стратегию развития страны. Президент отметил, что растущие расходы на оборону и безопасность дают в том числе толчок промышленности в целом, увеличивая число рабочих мест.
По словам Путина, Шойгу как никто другой понимает необходимость обеспечивать обязательства перед партнерами по поставкам военной техники на внешние рынки, а Белоусов по поручению президента в последнее время занимался некоторыми темами двойного назначения, в том числе развитием БПЛА.
Глава государства заявил, что ежедневно обсуждает ситуацию на линии боевого соприкосновения с Минобороны и Генштабом, при этом в Генштабе нет и не планируется изменений в руководстве. Он оценил работу Генштаба, сообщив, что этот блок боевой работы сложился и действует успешно.
14 мая Путин подписал указы о назначении членов правительства РФ и директоров служб. Министром обороны РФ назначен Андрей Белоусов. До этого 12 мая президент освободил от должности предыдущего министра обороны Сергея Шойгу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Белоусова, заявил, что экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны, а также внедрить инновации.