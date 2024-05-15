Путин заявил, что изменений в Генштабе не будет

Во время совещания Путин также поблагодарил Шойгу за работу по строительству Вооруженных сил. Кроме того, глава государства связал назначение Белоусова на должность министра обороны с ростом расходов на военную сферу, в 2024 г. они составляют около 8,7% ВВП. По словам президента, ресурсами необходимо распорядиться рачительно и эффективно, Белоусов понимает, как «вписать» экономику армии и ОПК в общую экономику страны. При этом все социальные обязательства перед гражданами должны быть исполнены, несмотря на возросшие расходы на оборону. Как сказал Путин, соотношение между «пушками и маслом» должно быть органично вписано в стратегию развития страны. Президент отметил, что растущие расходы на оборону и безопасность дают в том числе толчок промышленности в целом, увеличивая число рабочих мест.