Суд приговорил экс-главу управления Минобороны к 4,5 года за хищение 1,6 млрд рублей
Суд приговорил к 4,5 года лишения свободы и штрафу в 800 000 руб. экс-главу управления планирования связи Главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-майора Александра Оглоблина за махинации в сфере госконтрактов, сообщил Следственный комитет России. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Следствием и судом было установлено, что Оглоблин совместно с бывшим начальником Главного управления связи Вооруженных сил – заместителем начальника Генерального штаба Халилом Арслановым и иными соучастниками «заключил государственные контракты от имени Министерства обороны с АО «Воентелеком» на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью по завышенной стоимости. В результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 млрд руб.», отметили в СК.
Соучастникам Оглоблина – трем бывшим должностным лицам Минобороны, в том числе Арсланову, а также двум представителям АО «Воентелеком» и руководителям трех коммерческих организаций – также предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, следственные действия по которому завершены.
Как ранее сообщал «Коммерсантъ», в 2020 г. Оглоблин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину и раскрыл соучастников преступления. В ходе заседания суда прокурор сообщил, что обвиняемый уже перевел на счет Минобороны 2 млн руб. личных средств.
Сам Оглоблин рассказал, что в 2013 г. руководитель ГУС Халил Арсланов предложил ему вернуться с пенсии на работу и пообещал хороший оклад и должность руководителя 1-го управления ГУС, которое участвовало в формировании госзаказов. В начале 2014 г. Оглоблин занял этот пост.
В то время активно шла реализация программы цифровизации армии и Арсланов предложил Оглоблину на ней заработать, пообещав ему долю от похищенного, сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, он не хотел брать взятки и откаты, поэтому поручил Оглоблину решать вопросы с поставщиками оборудования. В этом обвиняемому помогал начальник управления заказов по совершенствованию системы управления Минобороны Павел Кутахов.
Оглоблин был хорошо знаком с первым замдиректора «Воентелекома» Олегом Савицким и предложил ему, по данным издания, формировать стоимость заказываемого оборудования с наценкой в 25-50%. На это дал разрешение гендиректор компании Александр Давыдов.
Также к схеме хищения привлекли его советника Дмитрия Семилетова, который руководил несколькими компаниями, которые также можно было задействовать для хищений. Оглоблин рассказал, что упор на хищения делался при заказе радиостанций, в том числе «Азарт», потому что они сложны технически и оценить их реальную стоимость сложно. Такую схему использовали в работе с «Эрсиай» и Ярославским радиозаводом, который дал Арсланову взятку в 12 млн руб. Также по поручению Арсланова в госзаказах завышали количество изделий.
Арсланову инкриминируются хищения при поставках более 60 000 «Азартов» по завышенным ценам, ущерб Минобороны оценили в 6,5 млрд руб. Арсланов не признает вину и сейчас изучает материалы дела.