Суд приговорил экс-главу управления Минобороны к 4,5 года за хищение 1,6 млрд рублей

Также к схеме хищения привлекли его советника Дмитрия Семилетова, который руководил несколькими компаниями, которые также можно было задействовать для хищений. Оглоблин рассказал, что упор на хищения делался при заказе радиостанций, в том числе «Азарт», потому что они сложны технически и оценить их реальную стоимость сложно. Такую схему использовали в работе с «Эрсиай» и Ярославским радиозаводом, который дал Арсланову взятку в 12 млн руб. Также по поручению Арсланова в госзаказах завышали количество изделий.