«Коммерсантъ» узнал детали хищения 1,6 млрд рублей по делу офицера Минобороны
Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, рассказал в суде о схемах завышения цен госконтрактов и откатах, сообщил «Коммерсантъ». Оглоблин признал вину в соучастии в хищении 1,6 млрд руб.
В 2020 г. Оглоблин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину и раскрыл соучастников преступления. В ходе заседания суда прокурор сообщил, что обвиняемый уже перевел на счет Минобороны 2 млн руб. личных средств.
Сам Оглоблин рассказал, что в 2013 г. руководитель ГУС Халил Арсланов предложил ему вернуться с пенсии на работу и пообещал хороший оклад и должность руководителя 1-го управления ГУС, которое участвовало в формировании госзаказов. В начале 2014 г. Оглоблин занял этот пост.
В то время активно шла реализация программы «цифровизации» армии, и Арсланов предложил Оглоблину на ней заработать, пообещав ему долю от похищенного, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, он не хотел брать взятки и откаты, поэтому поручил Оглоблину решать вопросы с поставщиками оборудования. В этом обвиняемому помогал начальник управления заказов по совершенствованию системы управления Минобороны Павел Кутахов.
Оглоблин был хорошо знаком с первым замдиректора «Воентелекома» Олегом Савицким и предложил ему, по данным издания, формировать стоимость заказываемого оборудования с наценкой в 25-50%. На это дал разрешение гендиректор компании Александр Давыдов.
Также к схеме хищения привлекли его советника Дмитрия Семилетова, который руководил несколькими компаниями, которые также можно было задействовать для хищений. Оглоблин рассказал, что упор на хищения делался при заказе радиостанций, в том числе «Азарт», потому что они сложны технически и оценить их реальную стоимость сложно. Такую схему использовали в работе с «Эрсиай» и Ярославским радиозаводом, который дал Арсланову взятку в 12 млн руб. Также по поручению Арсланова в госзаказах завышали количество изделий.
По словам обвиняемого, Арсланов не хранил у себя взятки, и назвал себя «фактически бухгалтером Халила Арсланова». Оглоблин выдавал начальнику суммы от 100 000 до 1 млн руб. по требованию. Арсланову инкриминируются хищения при поставках более 60 000 «Азартов» по завышенным ценам, ущерб Минобороны оценили в 6,5 млрд руб. Арсланов не признает вину и сейчас изучает материалы дела.