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Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова уволили из ВС РФ

Ведомости

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, уволили из рядов Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС рассказал сам Попов.

По словам генерала, 26 декабря его также исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. 

«Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 г. Министерство обороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО», – рассказал Попов.

Генерал добавил, что официальных уведомлений об увольнении он не получал.

Тамбовский гарнизонный военный суд 28 февраля заменил Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на два месяца. Арест будет обжалован, заявил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский. Причиной обращения военной прокуратуры в суд стали нарушения условий домашнего ареста. В частности, прокуратура указывает на отказ Попова от прохождения медосвидетельствования, когда его автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции по пути из Москвы в тамбовский суд. Бубновский подчеркивал, что его подзащитный находился в трезвом состоянии, а отказ от медосвидетельствования объяснил тем, что Попов спешил в суд. Защитник назвал случившееся провокацией.

17 мая 2024 г. 35-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже, по ходатайству следствия, фигурант был переведен под домашний арест. 23 мая в Следственном комитете России сообщили, что Попов причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб. Материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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