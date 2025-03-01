Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова уволили из ВС РФ
Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, уволили из рядов Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС рассказал сам Попов.
По словам генерала, 26 декабря его также исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован.
«Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 г. Министерство обороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО», – рассказал Попов.
Генерал добавил, что официальных уведомлений об увольнении он не получал.
Тамбовский гарнизонный военный суд 28 февраля заменил Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на два месяца. Арест будет обжалован, заявил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский. Причиной обращения военной прокуратуры в суд стали нарушения условий домашнего ареста. В частности, прокуратура указывает на отказ Попова от прохождения медосвидетельствования, когда его автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции по пути из Москвы в тамбовский суд. Бубновский подчеркивал, что его подзащитный находился в трезвом состоянии, а отказ от медосвидетельствования объяснил тем, что Попов спешил в суд. Защитник назвал случившееся провокацией.
17 мая 2024 г. 35-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже, по ходатайству следствия, фигурант был переведен под домашний арест. 23 мая в Следственном комитете России сообщили, что Попов причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб. Материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.