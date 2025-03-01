Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова уволили из ВС РФ

Тамбовский гарнизонный военный суд 28 февраля заменил Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на два месяца. Арест будет обжалован, заявил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский. Причиной обращения военной прокуратуры в суд стали нарушения условий домашнего ареста. В частности, прокуратура указывает на отказ Попова от прохождения медосвидетельствования, когда его автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции по пути из Москвы в тамбовский суд. Бубновский подчеркивал, что его подзащитный находился в трезвом состоянии, а отказ от медосвидетельствования объяснил тем, что Попов спешил в суд. Защитник назвал случившееся провокацией.