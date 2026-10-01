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Путин: мир должен быть не биполярным, а многополярным

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Мир должен быть многополярным. Биполярным он быть не может, заявил во время выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.

«Что касается [того], каким мы видим многополярный мир, он не может быть биполярным или трехполярным, четырехполярным. Он должен быть разнообразным, именно многополярным», – сказал он.

Путин пояснил, что мир куда более сложен, чем тот, который состоит из двух блоков.

В ходе выступления российский лидер также сказал, что мир подошел к поворотному моменту развития. По его словам, перемены происходят во всех сферах жизни общества, включая социальную структуру и военное дело. Путин добавил, что со временем всем странам предстоит договариваться о принципах формирования нового мирового устройства, а ситуация в мире начнет постепенно меняться в лучшую сторону, к более стабильному и справедливому многополярному порядку. Президент также призвал западные страны жить дружно и вместе искать пути, как добиться взаимопонимания.

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