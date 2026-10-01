Путин: мир должен быть не биполярным, а многополярным

В ходе выступления российский лидер также сказал, что мир подошел к поворотному моменту развития. По его словам, перемены происходят во всех сферах жизни общества, включая социальную структуру и военное дело. Путин добавил, что со временем всем странам предстоит договариваться о принципах формирования нового мирового устройства, а ситуация в мире начнет постепенно меняться в лучшую сторону, к более стабильному и справедливому многополярному порядку. Президент также призвал западные страны жить дружно и вместе искать пути, как добиться взаимопонимания.