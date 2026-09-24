ОАК передала ВКС партию Су-57 в новом техническом облике
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».
Перед передачей военным истребители прошли полный цикл заводских испытаний, в ходе которых проверялась их работа в различных режимах.
В «Ростехе» уточнили, что летчики Минобороны России также протестировали самолеты в разных рабочих режимах. После завершения испытаний и подготовки техника совершила перелет на аэродром базирования, где была передана военным.
Летчик Су-57 ВКС России поблагодарил сотрудников предприятия, участвовавших в создании, сборке и подготовке авиационной техники.
3 сентября «Ростех» продемонстрировал стелс-беспилотники для запуска с борта истребителя Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow. Сообщалось, что этот вид беспилотных платформ обладает малой заметностью, большой дальностью полета и высокой скоростью. Аппараты оснащены крылом разных типов. В ведомстве отметили, что в современных военных конфликтах дроны стали одним из основных средств поражения.
12 августа заместитель главнокомандующего ВКС России Сергей Кобылаш заявил, что парк авиационной техники российских ВВС практически полностью обновлен современными самолетами и вертолетами. Он отмечал, что главный элемент для завоевания превосходства в воздухе – истребители пятого поколения Су-57. По его словам, у самолета нет аналогов в серийном производстве у современных авиастроительных компаний.
4 июня президент РФ Владимир Путин назвал самолет Су-57 лучшим в мире.