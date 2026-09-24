ОАК передала ВКС партию Су-57 в новом техническом облике

12 августа заместитель главнокомандующего ВКС России Сергей Кобылаш заявил, что парк авиационной техники российских ВВС практически полностью обновлен современными самолетами и вертолетами. Он отмечал, что главный элемент для завоевания превосходства в воздухе – истребители пятого поколения Су-57. По его словам, у самолета нет аналогов в серийном производстве у современных авиастроительных компаний.