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«Ростех» продемонстрирует стелс-беспилотники для запуска с истребителя

Татьяна Мозолевская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

«Ростех» продемонстрирует стелс-беспилотники для запуска с борта истребителя Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

Сообщается, что этот вид беспилотных платформ обладает малой заметностью, большой дальностью полета и высокой скоростью. Аппараты оснащены крылом разных типов. «Специалисты "Ростеха" создали семейство универсальных платформ, которые предназначены для применения с истребителей пятого поколения и способны решать широкий спектр задач», – сообщает Ростех.

В ведомстве отметили, что в современных военных конфликтах дроны стали одним из основных средств поражения.

El Alamein International Airshow пройдет в 2026 г. в Египте в аэропорту города Эль-Аламейн с 8 по 10 сентября.

В июне «Ростех» показал новый разведывательный беспилотник Supercam S180, способный уклоняться от атак дронов-перехватчиков. Отмечается, что у аппарата появилась дополнительная камера и система искусственного интеллекта, которые автоматически распознают вражеский БПЛА. Также он с помощью радиочастотной детекции засекает дрон по его радиоизлучению.

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