«Ростех» продемонстрирует стелс-беспилотники для запуска с истребителя

В июне «Ростех» показал новый разведывательный беспилотник Supercam S180, способный уклоняться от атак дронов-перехватчиков. Отмечается, что у аппарата появилась дополнительная камера и система искусственного интеллекта, которые автоматически распознают вражеский БПЛА. Также он с помощью радиочастотной детекции засекает дрон по его радиоизлучению.