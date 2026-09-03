«Ростех» продемонстрирует стелс-беспилотники для запуска с истребителя
«Ростех» продемонстрирует стелс-беспилотники для запуска с борта истребителя Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.
Сообщается, что этот вид беспилотных платформ обладает малой заметностью, большой дальностью полета и высокой скоростью. Аппараты оснащены крылом разных типов. «Специалисты "Ростеха" создали семейство универсальных платформ, которые предназначены для применения с истребителей пятого поколения и способны решать широкий спектр задач», – сообщает Ростех.
В ведомстве отметили, что в современных военных конфликтах дроны стали одним из основных средств поражения.
El Alamein International Airshow пройдет в 2026 г. в Египте в аэропорту города Эль-Аламейн с 8 по 10 сентября.
В июне «Ростех» показал новый разведывательный беспилотник Supercam S180, способный уклоняться от атак дронов-перехватчиков. Отмечается, что у аппарата появилась дополнительная камера и система искусственного интеллекта, которые автоматически распознают вражеский БПЛА. Также он с помощью радиочастотной детекции засекает дрон по его радиоизлучению.