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Главная / Инвестиции /

В «М.видео» определили цену размещения допэмиссии

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «М.видео» составила 49,9 руб., сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Компания планирует разместить по закрытой подписке 500 млн акций номинальной стоимостью 10 руб. Привлеченные средства «М.видео» собирается направить на развитие ключевых направлений бизнеса, в том числе реализацию новой стратегии по построению мультикатегорийного маркетплейса.

Акционеры, которые проголосовали против допэмиссии или не участвовали в голосовании, с 22 сентября в течение 45 календарных дней получает преимущественное право приобрести дополнительно размещаемые акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций «М.видео».

22 июня акционеры компании одобрили изменение формата дополнительной эмиссии акций на закрытую подписку. Такой формат позволит завершить процесс дофинансирования компании в объеме 30 млрд руб. Размещение в рамках закрытой подписки предполагается осуществить среди ООО «Кэпиталгард», ПАО «Эсэфай», ООО «Эсэфай кэпитал» и ООО «Лэнбури».

13 августа Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций ПАО «М.видео» по закрытой подписке. 

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