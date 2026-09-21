В «М.видео» определили цену размещения допэмиссии

Акционеры, которые проголосовали против допэмиссии или не участвовали в голосовании, с 22 сентября в течение 45 календарных дней получает преимущественное право приобрести дополнительно размещаемые акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций «М.видео».