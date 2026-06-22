Акционеры «М.Видео» одобрили закрытую допэмиссию
Годовое общее собрание акционеров «М.Видео» одобрило изменение формата дополнительной эмиссии акций на закрытую подписку, сообщил представитель компании.
Объем размещенных акций составил 500 млн штук. Допэмиссия по закрытой подписке позволит завершить процесс дофинансирования компании в объеме 30 млрд руб. Размещение в рамках закрытой подписки предполагается осуществить среди ООО «Кэпиталгард», ПАО «Эсэфай», ООО «Эсэфай кэпитал» и ООО «Лэнбури».
Кроме того, годовое собрание утвердило новый состав совета директоров компании. Среди них три новых члена: гендиректор Metro Йоханнес Толай, Степан Кузнецов, который работал на руководящих позициях в Сбербанке, а также Дмитрий Пылев, который более 10 лет занимал руководящие посты в международных корпорациях, включая Mastercard, eBay и TikTok (ByteDance), рассказали в «М.Видео».
О закрытии допэмиссии «М.Видео» сообщило 29 мая. В компании отметили, что решение не связано с изменениями структуры контроля или какими-либо корпоративными изменениями подобного рода. «М.Видео» продолжит работу с банковским сектором по вопросам рефинансирования и оптимизации долговой нагрузки в рамках действующих договоренностей.
Выручка ПАО «М.Видео» по МСФО в 2025 г. сократилась на 28% и составила 324,8 млрд руб. Отрицательную динамику в «М.Видео» объяснили снижением потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники. Кроме того, в «М.Видео» упомянули оптимизацию сети магазинов в связи с переходом на новую бизнес-модель, которая тоже могла повлиять на спрос.