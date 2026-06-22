Акционеры «М.Видео» одобрили закрытую допэмиссию

Выручка ПАО «М.Видео» по МСФО в 2025 г. сократилась на 28% и составила 324,8 млрд руб. Отрицательную динамику в «М.Видео» объяснили снижением потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники. Кроме того, в «М.Видео» упомянули оптимизацию сети магазинов в связи с переходом на новую бизнес-модель, которая тоже могла повлиять на спрос.