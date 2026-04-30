Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
DIAS1 400,5-0,78%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,68+0,21%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Выручка «М.видео» по МСФО за 2025 год упала на 28%

Ведомости

Выручка ПАО «М.видео» по МСФО в 2025 г. сократилась на 28% и составила 324,8 млрд руб., следует из отчетности компании, опубликованной на портале раскрытия корпоративной информации.

Отрицательную динамику в «М.видео» объяснили снижением потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники. Кроме того, в «М.видео» упомянули оптимизацию сети магазинов в связи с переходом на новую бизнес-модель, которая тоже могла повлиять на спрос.

Чистый убыток группы вырос до 63,6 млрд руб. против 20,1 млрд руб. в 2024 г. В компании полагают, что это связано с давлением процентных расходов на фоне высоких ставок и увеличения кредитного портфеля, а также снижением рынка электроники и бытовой техники.

30 апреля «М.видео» объявило о запуске новой категории товаров повседневного спроса на собственном маркетплейсе. Ассортимент будет включать продукты питания, напитки, снеки и сопутствующие товары FMCG. 

4 февраля аналитический проект «Чек индекс» представил данные, согласно которым в 2025 г. россияне покупали бытовой техники и электроники на 12% меньше, чем в 2024 г. Медианная цена на них – 3394 руб., что на 6% выше год к году.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте