Выручка «М.видео» по МСФО за 2025 год упала на 28%
Выручка ПАО «М.видео» по МСФО в 2025 г. сократилась на 28% и составила 324,8 млрд руб., следует из отчетности компании, опубликованной на портале раскрытия корпоративной информации.
Отрицательную динамику в «М.видео» объяснили снижением потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники. Кроме того, в «М.видео» упомянули оптимизацию сети магазинов в связи с переходом на новую бизнес-модель, которая тоже могла повлиять на спрос.
Чистый убыток группы вырос до 63,6 млрд руб. против 20,1 млрд руб. в 2024 г. В компании полагают, что это связано с давлением процентных расходов на фоне высоких ставок и увеличения кредитного портфеля, а также снижением рынка электроники и бытовой техники.
30 апреля «М.видео» объявило о запуске новой категории товаров повседневного спроса на собственном маркетплейсе. Ассортимент будет включать продукты питания, напитки, снеки и сопутствующие товары FMCG.
4 февраля аналитический проект «Чек индекс» представил данные, согласно которым в 2025 г. россияне покупали бытовой техники и электроники на 12% меньше, чем в 2024 г. Медианная цена на них – 3394 руб., что на 6% выше год к году.