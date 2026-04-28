Бизнес

«М.видео» запускает продажи продуктов на своем маркетплейсе

ПАО «М.Видео» объявило о запуске новой категории товаров повседневного спроса на собственном маркетплейсе. Ассортимент будет включать продукты питания, напитки, снеки и сопутствующие товары FMCG. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании. 

«Выход в FMCG-сегмент – это логичное продолжение стратегии расширения маркетплейса и увеличения частоты контакта с нашей аудиторией. Если холодильник или планшет человек меняет раз в несколько лет, то еду – покупает практически ежедневно», – отметил генеральный директор компании Владислав Бакальчук.

В «М.видео» сообщили, что продажи в новой категории начались с кофейной продукции. Ассортимент превысил 200 SKU. С мая 2026 г. компания намерена расширять линейку за счет подключения новых продавцов и добавления чая, кондитерских изделий, напитков, продуктов для здорового питания и бакалеи.

Компания располагает складскими мощностями класса А и А+, адаптированными под прием и хранение новой категории. Для партнеров комиссия составляет 15,5%, эквайринг – 1,5%. Приемка на склад «М.видео» предоставляются бесплатно, хранение товаров также бесплатно до 30 июня 2026 г.

До конца 2026 г. компания планирует значительно увеличить число продавцов, довести ассортимент до нескольких тысяч SKU и интегрировать новую категорию в общую систему акций и персональных предложений.

