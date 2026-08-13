ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций «М.видео» по закрытой подписке

О закрытии допэмиссии «М.видео» сообщило 29 мая. В компании отметили, что решение не связано с изменениями структуры контроля или какими-либо корпоративными изменениями подобного рода. «М.видео» продолжит работу с банковским сектором по вопросам рефинансирования и оптимизации долговой нагрузки в рамках действующих договоренностей.