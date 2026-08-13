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ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций «М.видео» по закрытой подписке

Ведомости

Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций ПАО «М.видео» по закрытой подписке. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Количество размещаемых акций составило 500 млн штук. В круг потенциальных приобретателей ценных бумаг вошли ООО «Кэпиталгард», ПАО «Эсэфай», ООО «Эсэфай кэпитал», ООО «Лэнбури».

Годовое собрание акционеров одобрило изменение формата дополнительной эмиссии акций на закрытую подписку 22 июля. Размещение акций по закрытой подписке позволит завершить процесс дофинансирования компании в объеме 30 млрд руб. 

О закрытии допэмиссии «М.видео» сообщило 29 мая. В компании отметили, что решение не связано с изменениями структуры контроля или какими-либо корпоративными изменениями подобного рода. «М.видео» продолжит работу с банковским сектором по вопросам рефинансирования и оптимизации долговой нагрузки в рамках действующих договоренностей.

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