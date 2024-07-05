Акции компании «ВсеИнструменты.ру» упали в первый день торгов
В первый день торгов стоимость акций компании «ВсеИнструменты.ру» подешевели по сравнению с ценой IPO (200 руб. за акцию). К 18:08 мск бумаги торговались по 195,8 руб., теряя 2,1%, а в нижней точке их стоимость опускалась до 191,5 руб. (-4,3%). Об этом свидетельствуют данные площадки.
Компания провела IPO по нижней границе ранее объявленного диапазона в 200–210 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации в 100 млрд руб. Доля акций компании в свободном обращении (free-float) составила около 12% от акционерного капитала компании. Аллокация институциональных инвесторов составила 79%, физлиц – 15%. «ВсеИнструменты.ру» стали первой публичной компанией на рынке DIY (товары для строительства и ремонта, а также категория household – товары для дома), которая провела первичное размещение акций.
В ходе IPO книга заявок была переподписана в несколько раз по верхней границе ценового диапазона, писали «Ведомости». Гендиректор «ВсеИнструменты.ру» Валентин Фахрутдинов объяснил решение разместить акции по нижней границе тем, что руководство стремится обеспечить «максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале ее публичной истории».