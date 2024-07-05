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Акции компании «ВсеИнструменты.ру» упали в первый день торгов

Ведомости

В первый день торгов стоимость акций компании «ВсеИнструменты.ру» подешевели по сравнению с ценой IPO (200 руб. за акцию). К 18:08 мск бумаги торговались по 195,8 руб., теряя 2,1%, а в нижней точке их стоимость опускалась до 191,5 руб. (-4,3%). Об этом свидетельствуют данные площадки.

Компания провела IPO по нижней границе ранее объявленного диапазона в 200–210 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации в 100 млрд руб. Доля акций компании в свободном обращении (free-float) составила около 12% от акционерного капитала компании. Аллокация институциональных инвесторов составила 79%, физлиц – 15%. «ВсеИнструменты.ру» стали первой публичной компанией на рынке DIY (товары для строительства и ремонта, а также категория household – товары для дома), которая провела первичное размещение акций.

В ходе IPO книга заявок была переподписана в несколько раз по верхней границе ценового диапазона, писали «Ведомости». Гендиректор «ВсеИнструменты.ру» Валентин Фахрутдинов объяснил решение разместить акции по нижней границе тем, что руководство стремится обеспечить «максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале ее публичной истории».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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