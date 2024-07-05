Акции компании «ВсеИнструменты.ру» упали в первый день торгов

Компания провела IPO по нижней границе ранее объявленного диапазона в 200–210 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации в 100 млрд руб. Доля акций компании в свободном обращении (free-float) составила около 12% от акционерного капитала компании. Аллокация институциональных инвесторов составила 79%, физлиц – 15%. «ВсеИнструменты.ру» стали первой публичной компанией на рынке DIY (товары для строительства и ремонта, а также категория household – товары для дома), которая провела первичное размещение акций.