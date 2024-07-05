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IPO «Всеинструменты.ру» прошло по нижней границе ценового диапазона

Ведомости

Онлайн–гипермаркет «Всеинструменты.ру» (ПАО «ВИ.ру») провел первичное публичное предложение акций (IPO) по нижней границе ценового диапазона в 200 руб. за бумагу. В то же время, книга заявок на участие в размещении была переподписана несколько раз по верхней границе ценового диапазона, сообщили в компании.

Генеральный директор «ВИ.ру» Валентин Фахрутдинов пояснил, что компания решила провести IPO по нижней границе ценового диапазона, несмотря на многократную переподписку по верхней границе, чтобы обеспечить «максимальный импульс для роста капитализации в самом начале публичного пути компании». Источник «Ведомостей» из банковской сферы отметил, что на его памяти никто из эмитентов на российском рынке еще не принимал такое решение.

Рыночная капитализация «Всеинструменты.ру» по итогам размещения составила 100 млрд руб., доля акций в свободном обращении (free-float) – 12%, уточняется в сообщении. 

По итогам размещения аллокация институциональных инвесторов составила около 79%, розничных – 15%, сотрудников и партнеров компании – 6% от объема размещения. Инвесторы, которые подали заявки объемом до пяти акций включительно, получили полную аллокацию. Те, чьи заявки включали более пяти бумаг, получили долю, пропорциональную размеру заявки в общем объеме спроса.

Планы по проведению IPO 25 июня «Ведомостям» подтвердил генеральный директор компании Валентин Фахрутдинов. Сбор заявок на участие в IPO «ВИ.ру» продлился с 27 июня по 4 июля. Ценовой диапазон размещения компания объявляла на уровне 200-210 руб. за одну акцию. 

Мосбиржа допустила акции «ВИ.ру» к торгам с 5 июля под тикером VSEH. Бумаги вошли в первый уровень листинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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