IPO «Всеинструменты.ру» прошло по нижней границе ценового диапазона

Генеральный директор «ВИ.ру» Валентин Фахрутдинов пояснил, что компания решила провести IPO по нижней границе ценового диапазона, несмотря на многократную переподписку по верхней границе, чтобы обеспечить «максимальный импульс для роста капитализации в самом начале публичного пути компании». Источник «Ведомостей» из банковской сферы отметил, что на его памяти никто из эмитентов на российском рынке еще не принимал такое решение.