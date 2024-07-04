Мосбиржа начнет торги акциями «Всеинструменты.ру» с 5 июля

Генеральный директор «Всеинструменты.ру» Валентин Фахрутдинов подтвердил планы по проведению первичного публичного предложения акций (IPO) в интервью «Ведомостям» 25 июня. Через два дня сервис уточнил, что прием заявок от инвесторов на участие в размещении продлится с 27 июня по 4 июля.