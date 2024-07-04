Мосбиржа начнет торги акциями «Всеинструменты.ру» с 5 июля
Московская биржа начнет торги акциями онлайн–гипермаркета «Всеинструменты.ру» с 5 июля. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Мосбиржа присвоила акциям «Всеинструменты.ру» тикер VSEH и ISIN RU000A108K09. Бумаги включены в первый уровень листинга.
Генеральный директор «Всеинструменты.ру» Валентин Фахрутдинов подтвердил планы по проведению первичного публичного предложения акций (IPO) в интервью «Ведомостям» 25 июня. Через два дня сервис уточнил, что прием заявок от инвесторов на участие в размещении продлится с 27 июня по 4 июля.
Ценовой диапазон IPO установили на уровне 200-210 руб. за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации в пределах 100-105 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам размещения может составить 12%, прогнозирует компания.
По данным источников «Ведомостей», близких к сделке, уже 3 июля книга заявок была переподписана несколько раз. Исходя из этого, капитализация компании может составить 105 млрд руб.