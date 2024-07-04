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Мосбиржа начнет торги акциями «Всеинструменты.ру» с 5 июля

Ведомости

Московская биржа начнет торги акциями онлайн–гипермаркета «Всеинструменты.ру» с 5 июля. Об этом сообщается на сайте торговой площадки. 

Мосбиржа присвоила акциям «Всеинструменты.ру» тикер VSEH и ISIN RU000A108K09. Бумаги включены в первый уровень листинга. 

Генеральный директор «Всеинструменты.ру» Валентин Фахрутдинов подтвердил планы по проведению первичного публичного предложения акций (IPO) в интервью «Ведомостям» 25 июня. Через два дня сервис уточнил, что прием заявок от инвесторов на участие в размещении продлится с 27 июня по 4 июля.

Ценовой диапазон IPO установили на уровне 200-210 руб. за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации в пределах 100-105 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам размещения может составить 12%, прогнозирует компания.

По данным источников «Ведомостей», близких к сделке, уже 3 июля книга заявок была переподписана несколько раз. Исходя из этого, капитализация компании может составить 105 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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