Книга заявок в ходе IPO «Всеинструменты» переподписана несколько раз

Обычно существенная масса заявок от физлиц идет в последний день перед закрытием сбора, говорит руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитал» Александр Абрамян. По его словам, на вечер вторника книга заявок была переподписана три раза. С одной стороны, это свидетельствует об определенном спросе со стороны институциональных игроков и сигнализирует о высоком интересе в целом, добавил он. Но с другой стороны, показатели несколько ниже, чем темпы сбора у других компаний, которые недавно выходили на IPO. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что книга переподписана три раза, а портфельные менеджеры сохраняют сдержанный интерес к сделке.