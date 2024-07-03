Книга заявок в ходе IPO «Всеинструменты» переподписана несколько раз

Книга заявок в ходе IPO «Всеинструменты» переподписана несколько разПрактически все крупнейшие институциональные фонды проявили интерес к сделке
Книга заявок онлайн–гипермаркета «Всеинструменты.ру» в ходе IPO на Московской бирже переподписана несколько раз по верхней границе ценового диапазона (200–210 руб.). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близкие к сделке. Исходя из этого капитализация компании к концу сделки может составить 105 млрд руб. Сбор заявок от инвесторов начался 27 июня и продлится до 4 июля. Старт торгов акциями ожидается 5 июля. Компания может привлечь 12 млрд руб., а доля акций в свободном обращении (free-float) составит около 12%. Представитель «Всеинструменты.ру» отказался от комментариев.
Книга комфортно переподписана, утверждает собеседник «Ведомостей». Организаторы не хотят называть точные цифры, чтобы не инфлировать рост и не провоцировать инвесторов оставлять слишком большие заявки, объяснил он. Состав книги он называет качественным. По его словам, в нее вошли «практически все долгосрочные российские фонды» – всего больше 15, включая практически все существенные паевые инвестиционные фонды от крупнейших управляющих компаний. Что касается частных инвесторов, то динамика прошлых IPO показывает, что они активизируются к концу книги, добавил собеседник. По его оценке, количество «физиков» по итогу IPO будет в диапазоне 50 000–70 000 человек.
Существенную долю free-float получат институционалы, добавил собеседник. Второй источник, близкий к сделке, также допустил, что в итоговой аллокации будет «крен в сторону институционалов». По его словам, в текущей фазе цикла рынок возвращается к старым настройкам, когда доля институциональных инвесторов преобладала над физическими лицами. Компания вместе с инвестбанками ждет ответ только от одного из крупнейших фондов, все остальные, по словам источника, уже в сделке.
По консенсусу банков, у компании мультипликатор EV/EBITDA 2024 г. находится на уровне 8,6х, обращает внимание второй собеседник. По отношению к фундаментальной стоимости компания однозначно размещается с дисконтом, говорит он. Оценка компании скорее предполагает существенный потенциал роста, чем кажется дорогой, добавил первый собеседник. Сейчас на рынке идет боковой тренд, поэтому результат некорректно сравнивать с огромными переподписками в прошлом, резюмировал источник.
Инвестиционные дома оценивали справедливую стоимость гораздо выше цены IPO, рассказывает первый собеседник, но компания пошла по нижней границе индикативной оценки, которая была предложена фондами во время roadshow. К тому же компания подтверждает темпы роста, подчеркнул собеседник. По данным сокращенной отчетности по МСФО за 4 месяца 2024 г., выручка компании год к году выросла на 42% до 48,6 млрд руб., EBITDA – на 53% до 4,15 млрд руб.
Перед IPO аналитики инвестбанка «Синара» оценили капитализацию компании до привлечения капитала на конец 2024 г. в 146–162 млрд руб. Это соответствует целевой цене акций на конец года в размере 292–323 руб. за бумагу (+46–53% от верхней границы диапазона IPO). В «Т-инвестициях» оценили справедливую стоимость акционерного капитала нового эмитента в диапазоне 145–165 млрд руб. (+45–57%), в Альфа–банке – 211–235 млрд руб. (+111–120%), в «БКС мир инвестиций» – в 179–260 млрд руб. (+79–147%).
Обычно существенная масса заявок от физлиц идет в последний день перед закрытием сбора, говорит руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитал» Александр Абрамян. По его словам, на вечер вторника книга заявок была переподписана три раза. С одной стороны, это свидетельствует об определенном спросе со стороны институциональных игроков и сигнализирует о высоком интересе в целом, добавил он. Но с другой стороны, показатели несколько ниже, чем темпы сбора у других компаний, которые недавно выходили на IPO. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что книга переподписана три раза, а портфельные менеджеры сохраняют сдержанный интерес к сделке.
Эксперты SberCIB в своей аналитической записке среди факторов инвестиционной привлекательности называли лидерство компании на онлайн–рынке DIY, технологичность платформы, дивесифицированность клиентской базы и масштабную систему логистики. Среди умеренных рисков аналитики выделяли ограничение максимального уровня комиссии и введение платных возвратов. К существенным факторам риска эксперты SberCIB причислили высокую конкуренцию и частичную страховую защиту товаров.
«Всеинструменты.ру» – один из ведущих игроков на DIY-рынке, который занимает второе место с долей 2,3%, следует из данных аналитического агентства Infoline. Выручка компании без НДС по итогам 2023 г. выросла на 54% до 133 млрд руб., чистая прибыль – на 49% до 3,8 млрд руб. Показатель EBITDA составил 10 млрд руб. с рентабельностью 7,6%. «Всеинструменты.ру» лидируют в онлайн-сегменте рынка DIY: в 2023 г. выручка компании увеличилась на 56,5% до 126 млрд руб. При этом сегмент b2b занимает долю в 63%.
Бизнес основан в 2006 г. 100% ООО «Всеинструменты.ру», по данным «СПАРК-Интерфакса», с 5 мая принадлежит АО «Ви.ру». По данным источников «Ведомостей», близких к сделке, контролирующими бенефициарами АО «Ви.ру» являются основатели компании Виктор Кузнецов и Александр Гольцов.