Эксперты оценили перспективы проведения IPO 10 высокотехнологичных компаний

Эксперты оценили перспективы проведения IPO 10 высокотехнологичных компанийПоручение обеспечить это до 2030 г. правительству дал Владимир Путин
Шансы правительства выполнить поручение президента – обеспечить проведение IPO не менее чем 10 высокотехнологичных компаний до 2030 г. – высоки, говорят опрошенные «Ведомостями» брокеры. Поручение главы государства может быть выполнено даже быстрее с учетом готовности и заинтересованности властей в этом, допускает руководитель IR-проектов департамента корпоративных финансов «Цифра брокера» Анастасия Пузанова.
10 компаний, готовых к первичному размещению акций на бирже, за ближайшие шесть лет найдутся без проблем, уверен представитель «Т-инвестиций». Рынок готов к новым IPO, согласен эксперт по фондовому рынку БКС Дмитрий Пучкарев: регулярно появляются новости о превышении спроса над предложением в ходе новых размещений, нередко компании размещают акции по верхним границам ценового диапазона.