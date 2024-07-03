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/ Инвестиции

Эксперты оценили перспективы проведения IPO 10 высокотехнологичных компаний

Поручение обеспечить это до 2030 г. правительству дал Владимир Путин
Софья Шелудченко
Выполнить поручение президента привлечь на биржу не менее 10 высокотехнологичных компаний до 2023 г. будет не так уж сложно, говорят эксперты / Максим Стулов / Ведомости

Шансы правительства выполнить поручение президента – обеспечить проведение IPO не менее чем 10 высокотехнологичных компаний до 2030 г. – высоки, говорят опрошенные «Ведомостями» брокеры. Поручение главы государства может быть выполнено даже быстрее с учетом готовности и заинтересованности властей в этом, допускает руководитель IR-проектов департамента корпоративных финансов «Цифра брокера» Анастасия Пузанова.

10 компаний, готовых к первичному размещению акций на бирже, за ближайшие шесть лет найдутся без проблем, уверен представитель «Т-инвестиций». Рынок готов к новым IPO, согласен эксперт по фондовому рынку БКС Дмитрий Пучкарев: регулярно появляются новости о превышении спроса над предложением в ходе новых размещений, нередко компании размещают акции по верхним границам ценового диапазона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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