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«Всеинструменты.ру» объявили ценовой диапазон IPO

Ведомости

ПАО «ВИ.ру» (онлайн-платформа «Всеинструменты.ру») объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения акций (IPO). Размещение пройдет на Московской бирже, следует из сообщения компании. Планы по проведению IPO 25 июня «Ведомостям» подтвердил генеральный директор компании Валентин Фахрутдинов.

Ценовой диапазон IPO установили в пределах 200-210 руб. за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации в пределах 100-105 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам размещения может составить 12%.

Сбор заявок на участие в IPO продлится с 27 июня по 4 июля. На текущий момент, предварительный спрос со стороны институциональных инвесторов составляет более 70% от планируемого объема IPO.

Компания планирует включить в IPO ценные бумаги, которые принадлежат крупному акционеру. Бенефициарными владельцами «ВИ.ру» являются основатели, уточняется в сообщении. По итогам размещения крупнейший акционер сохранит контролирующую долю в акционерном капитале. 

Планируется, что торги акциями «Всеинструменты.ру» на Московской бирже начнутся в июле. Эмитент рассчитывает, что ценные бумаги войдут в первый котировальный список торговой площадки. 

В рамках IPO «Всеинструменты.ру» предусмотрен локап – в течение 180 дней после размещения будет действовать ограничение на продажу акций для основных акционеров. 

Выручка «Всеинструменты.ру» по итогам 2023 г. выросла на 54% г/г до 132,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 7,6%, отмечается в сообщении «ВИ.ру». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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