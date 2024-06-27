«Всеинструменты.ру» объявили ценовой диапазон IPO
ПАО «ВИ.ру» (онлайн-платформа «Всеинструменты.ру») объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения акций (IPO). Размещение пройдет на Московской бирже, следует из сообщения компании. Планы по проведению IPO 25 июня «Ведомостям» подтвердил генеральный директор компании Валентин Фахрутдинов.
Ценовой диапазон IPO установили в пределах 200-210 руб. за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации в пределах 100-105 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам размещения может составить 12%.
Сбор заявок на участие в IPO продлится с 27 июня по 4 июля. На текущий момент, предварительный спрос со стороны институциональных инвесторов составляет более 70% от планируемого объема IPO.
Компания планирует включить в IPO ценные бумаги, которые принадлежат крупному акционеру. Бенефициарными владельцами «ВИ.ру» являются основатели, уточняется в сообщении. По итогам размещения крупнейший акционер сохранит контролирующую долю в акционерном капитале.
Планируется, что торги акциями «Всеинструменты.ру» на Московской бирже начнутся в июле. Эмитент рассчитывает, что ценные бумаги войдут в первый котировальный список торговой площадки.
В рамках IPO «Всеинструменты.ру» предусмотрен локап – в течение 180 дней после размещения будет действовать ограничение на продажу акций для основных акционеров.
Выручка «Всеинструменты.ру» по итогам 2023 г. выросла на 54% г/г до 132,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 7,6%, отмечается в сообщении «ВИ.ру».